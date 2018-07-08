به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی در نظر دارد به منظور ایجاد پیوند میان دانشگاهیان و دانشجویان با سینمای ایران و جهت دهی به تحقیقات و مطالعات دانشجویان به سوی مهمترین مسایل حوزه سینما و برای بهره‌گیری از توان علمی و پژوهشی آنها برای انجام پژوهش‌های کاربردی برای حل بهتر مسایل سینما و نیز گسترش تعاملات سینماگران با محیط‌های علمی، طرحی را برای حمایت از پایان نامه‌های دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی معتبر و همچنین حوزه های علمیه در قالب ارایه پژوهش هایی به دانشجویان این مراکز به انجام رساند.

تمامی اساتید و دانشجویان علاقمند به مسایل و موضوعات سینمایی برای مشارکت در این طرح و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی معاونت توسعه و فناوری سازمان سینمایی به آدرس http://apf.farhang.gov.ir مراجعه کنند.

همچنین شماره‌های ٧-۶۶۴٣۵۶٨٣، ۶۶۵۶٣٢٢٠ و ۶۶۵۶٣٢٠٠ در معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی پاسخگوی سوالات در این زمینه خواهد بود.