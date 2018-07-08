استقبال صهیونیستها از مقاله نویسنده سعودی درباره عادی سازی روابط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، به محض انتشار مقاله یک نویسنده سعودی در خصوص عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، حساب توئیتری وابسته به وزارت خارجه این رژیم با عنوان «اسرائیل به زبان عربی» از محتوای این مقاله استقبال کرد.

این در حالی است که واکنش فعالان عرب شبکه های اجتماعی در خصوص این مقاله بیانگر این است که استقبال اعراب و حتی شهروندان سعودی از این طرح و ساخت سفارت رژیم صهیونیستی در عربستان بسیار دور از دسترس است.

آنها نویسنده سعودی مذکور را به ذلت و خوابیدن در آغوش دشمنان خدا متهم کرده و تاکید کردند که وی تنها از طرف خود سخن می گوید چرا که او بویی از ارزشهای اسلامی نبرده است.

«دحام العنزی» نویسنده عربستانی در واکنش به اظهارات اخیر «یوسی یونا» عضو کنیست اسرائیل و درخواست او از «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل برای دعوت از «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان برای سفر به اراضی اشغالی و سخنرانی در کنیست یادداشتی با عنوان آری به سفارت اسرائیل در ریاض منتشر کرده است.

این نویسنده عربستانی در یادداشتی با عنوان «آری به سفارت اسرائیل در ریاض و عادی سازی روابط» نوشته که اگر از ولیعهد عربستان برای سخنرانی در کنیست اسرائیل دعوت بشود، وی لحظه ای در پذیرش این دعوت تردید نخواهد کرد.