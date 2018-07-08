هزینه سازش با آمریکا از چالش با آن بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد اکرمی نیا معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جلسه آگاه سازی سیاسی که با حضور کارکنان پایور و دانشجویان وظیفه در مرکز آموزش های هوایی شهید خضرائی برگزار شد، گفت: دشمن امروز بر جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران متمرکز شده و اهمیت این موضوع تا جایی است که مقام معظم رهبری در سال های اخیر شعار سال را شعار اقتصادی انتخاب کرده‌اند و بر این موضوع تاکید زیادی داشته‌اند.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در موقعیت حساسی قرار دارد و آمریکا جنگ اقتصادی گسترده ای علیه ایران آغاز کرده و همانگونه که مقا معظم رهبری فرمودند اتاق جنگ را در وزارت خزانه داری خود تشکیل داده است.

اکرمی نیا با بیان اینکه در برجام توطئه های آمریکا خنثی شد، گفت: در چندین سال گذشته آمریکا ایران را به ساخت سلاح هسته ای متهم می کرد اما در برجام به همه دنیا ثابت کردیم که به دنبال تسلیحات هسته ای نیستیم.

معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به دلایل خروج ترامپ از برجام اشاره کرد و اظهار داشت: خروج ترامپ از برجام زیاده طلبی ترامپ که ریشه در ذات لیبرالیسم آمریکایی دارد را نشان می دهد و همچنین پیروزی های ایران در سطح منطقه و شکست گروه های تکفیری در عراق و سوریه در تصمیم گیری ترامپ در خروج از برجام تاثیر داشته است.

وی عنوان کرد: تحلیل دولتمردان آمریکا این است که تحریم های اقتصادی باعث می شود ایران سر میز مذاکره با آمریکا حاضر شود و بر سر مسایل منطقه و موضوع توانمندی موشکی به این کشور امتیاز دهد.

اکرمی نیا با اشاره به توطئه‌های آمریکا اظهار داشت: روش آمریکا در این مقطع وارد ساختن فشار اقتصادی همراه با عملیات روانی تا تاثیر تحریم ها را بزرگ جلوه دهد.

معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: بعد از فشار اقتصادی و روانی به دنبال فشار عملی هستند تا موجب اعتراضات و اغتشاشات خیابانی شود و از این طریق مسئولین مجبور به مذاکره شوند.

وی ادامه داد: تجربه برجام و همه تجربیات گذشته در مواجهه با آمریکا نشان داده است که آمریکا هیچگاه به تعهدات خود عمل نکرده و هزینه سازش با آمریکا از هزینه چالش با آمریکا بیش تر است.

اکرمی نیا ادامه داد: ما با مقابله با آمریکا هم نسبت به کشورهای دیگر کمتر هزینه می کنیم وهم عزت و استقلال مان را حفظ می کنیم.

معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی آجا در پایان گفت: ایران سال هاست که تحت تحریم های آمریکا قرار داشته و در همین فضا پیشرفت کرده و بر عزت و اقتدار خود افزوده است.