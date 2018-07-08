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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۱

فرمانده انتظامی ایرانشهر خبر داد:

کشف یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در ایرانشهر

کشف یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در ایرانشهر

ایرانشهر - فرمانده انتظامی ایرانشهر از کشف یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در بازرسی از یک دستگاه تریلی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمود سعادتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روز گذشته در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، ماموران یگان تکاوری ۱۱۲ شهرستان ایرانشهر، هنگام کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه تریلی کانتینردار مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر، متوقف کردند.

وی افزود: ماموران این فرماندهی پس از بررسی مدارک راننده و خودرو در بازرسی دقیق از آن مقادیر زیادی کالای قاچاق فاقد مجوز گمرکی شامل برنج، چای، پارچه و انواع لوازم خانگی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر با اشاره به اینکه ارزش این محموله یک میلیارد و ۲۶۷ میلیون ریال برآورد شده، خاطر نشان کرد: خودرو تریلی توقیف و فرد متخلف با تشکیل پرونده روانه دادسرا شد.

کد مطلب 4341602

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