احیای سیره فاطمی از ضرورت های جامعه امروز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، اکبر محمدی در جلسه تخصصی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی با موضوع هفته حجاب و عفاف که امروز یکشنبه با حضور اعضای این ستاد در سالن شهید نیکخواه استانداری برگزار شد، احیای سیره فاطمی را از ضرورت های جامعه امروز دانست و نقش و اهمیت حجاب در جامعه و همچنین نقش خانواده در خصوص پوشش فرزندان و همسران را مورد تاکید قرار داد.

وی بر لزوم حذف نگاه جنسیتی در هفته عفاف و حجاب نیز تاکید و خاطرنشان کرد: آقایان نیز از تاثیرگذارترین افراد جامعه به شمار می روند و لذا نگاه جنسیتی باید حذف شده و برنامه های برگزار شده صرف حضور زنان نباشد.

محمدی ادامه داد: فضا را باید برای افرادی که قوانین اجتماعی را می شکنند محدود کرد چراکه خانواده ها در اجتماع نیازمند امنیت و آرامش هستند.

وی در ادامه با بیان این که لازم است دستگاه های اجرایی، بخشی از انرژی خود را صرف مستند سازی کنند تصریح کرد: در این میان انتظارات مردم نیز باید در نظر گرفته شود.

قنبری، معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان این که آسیب های بسیاری در این حوزه متوجه کانون های خانواده است گفت: افراد دارای مسئولیت باید در این راه قدم برداشته و از خدشه وارد شدن به افراد جامعه جلوگیری شود.

وی با اشاره به برنامه های ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تصریح کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری نشست در خصوص حفظ شان زن در ادارات و برنامه ریزی و گردهمایی با حضور کارکنان و مدیران از اهم برنامه های این ستاد هستند که هم به شهرستان ها و هم به ادارات ابلاغ شده است.

همکاری دستگاه ها در هم افزایی و همسویی برنامه ها از جمله ضرورت هایی بود که در این جلسه مطرح شد.

نمایندگان ناحیه مقاومت سپاه ارومیه، فرودگاه ارومیه، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه ارومیه، جامعه بسیج زنان سپاه شهدا و صدا و سیما نیز با حضور در جلسه تخصصی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی، برنامه های خود را تشریح کردند.