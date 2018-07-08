«شرایط خاص» پس از جام جهانی می آید/ مراحل پایانی تدوین و صداگذاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مراحل تدوین نهایی مجموعه تلویزیونی «شرایط خاص» توسط خشایار موحدیان پشت سر گذاشته شده است و هم اکنون حسین ابوالصدق صداگذاری این سریال را در دست دارد.

تازه‌ترین سریال کمدی تلویزیون با زوج هنری کامبیز دیرباز و بهرام افشاری، مجموعه‌ای پربازیگر و پرلوکیشن است که در بیش از ۱۰۰ لوکیشن اصلی و فرعی در تهران و حومه جلوی دوربین رفته است.

تصویربرداری «شرایط خاص» به کارگردانی وحید امیرخانی و تهیه کنندگی سیدمرتضی فاطمی اوایل خردادماه به پایان رسید و هم اکنون آخرین مراحل فنی آن در حال انجام است تا به زودی و پس از بازی‌های جام جهانی فوتبال در شب های تابستان روی آنتن شبکه سه سیما برود.

کامبیز دیرباز، بهرام افشاری، پروانه معصومی، نادر سلیمانی، سیروس گرجستانی، کاظم سیاحی، مریم سعادت، شهره سلطانی، سوگل قلاتیان، معصومه رحمانی، صحرا اسدالهی، مصطفی ساسانی، وحید آقاپور و اسدالله یکتا ترکیب بازیگران سریال تلویزیونی «شرایط خاص» را تشکیل می‌دهند.

«شرایط خاص» که نگارش فیلمنامه آن برعهده حسین تراب‌نژاد و احسان لطفیان بوده، یک کمدی قصه‌گوی موقعیت است که نگاهی گذرا به دفاع مقدس دارد و مضامین اجتماعی با زبانی طنز در آن طرح می‌شود.

عوامل سریال تلویزیونی «شرایط خاص» عبارتند از تهیه‌کننده: سیدمرتضی فاطمی، کارگردان: وحید امیرخانی، مدیر تولید: عبدالله شهباززاده، نویسندگان: حسین تراب‌نژاد، احسان لطفیان، مدیر تصویربرداری: فرشاد گل‌سفیدی، تدوین: خشایار موحدیان، طراح گریم و چهره پردازی: محمود دهقانی، مدیر صدابرداری: محمدرضا امامی، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، طراح صحنه و لباس: حسین مجد، دستیار تولید: حمید سرپیران، برنامه‌ریز: سامان تفرشی، دستیار کارگردان: ایمان غیرتمند، منشی صحنه: سمیه شهرابی، مدیر تدارکات: علی رضایی، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: حمید ضرابی، ساجده مصفا، مدیر روابط عمومی: هادی فیروزمندی. ‌