پس از چند سال فضای جدی دوست داشتم‌ در کاری شیرین بازی کنم

کامبیز دیرباز درباره نقش خود در سریال «شرایط خاص» به کارگردانی وحید امیرخانی و تهیه کنندگی سید مرتضی فاطمی که قرار است از شبکه سه سیما روی آنتن برود، به خبرنگار مهر گفت: من پیش از این فیلم «در مدت معلوم» را از وحید امیرخانی دیده بودم که اثر یکدست و جالبی بود و به نظرم جزو نسل جدید کارگردانانی است که وارد سینما شده اند و کارهای خوبی خلق می کنند.

وی ادامه داد: من چندین سال بود که در سریال هایی با فضای تلخ و تراژیک کار کردم مثل آثاری از سعید نعمت الله و همچنین نویسنده ها و کارگردانانی که فضای کارشان جدی و سنگین بود و به همین دلیل دوست داشتم بعد از چند سال در کاری با فضایی شیرین و طنز بازی کنم.

دیرباز عنوان کرد: من پس از سریال «نابرده رنج» دیگر در کار کمدی بازی نکردم و خودم هم دوست داشتم چنین فرصتی پیش بیاید.

وی با اشاره به سریال «شرایط خاص» اظهار کرد: این مجموعه شاید کمدی نباشد اما موقعیت شیرینی دارد و فکر می کنم بعد از چند سریال جدی و سنگین این کار می تواند نوعی تنفس باشد.

بازیگر «زیر پای مادر» اضافه کرد: این رفت و برگشت بین نقش های کمدی و تراژدی هم برایم جذاب است و قرار نیست از فضای آثار جدی و سنگین فاصله بگیرم.

وی در پایان گفت: البته در فیلم «شرایط خاص» قرار نیست من کمدی بازی کنم چون فضای کاری من چندان فانتزی نیست، در این سریال هم بیشتر در یک موقعیت کمدی قرار می گیرم.