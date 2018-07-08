به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه سرمایه انسانی، آموزش و ترویج اقدامات مختلفی دارد که یکی از این اقدامات، حمایت از تولید بازی های رایانه ای مرتبط با زیست فناوری است.

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی تاکنون ۸۵۰ میلیون ریال بودجه برای تولید و حمایت از تولید بازی های رایانه ای هزینه کرده تا مفاهیم مربوط به زیست فناوری در بطن جامعه و بین مردم نهادینه شود.

تاکنون ۱۳ بازی اندرویدی با کیفیت مطلوب در حوزه زیست فناوری با حمایت این ستاد طراحی و تولید شده و در اختیار مردم قرار گرفته است.

برنامه‌ریزی برای تولید و جریان سازی بازی های رایانه ای مرتبط با علوم زیستی، توسط گروه سرمایه انسانی، آموزش و ترویج ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی صورت گرفته است.

براین اساس در ابتدا بازی های مشابه خارجی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و پس از آن، برای ایجاد جریان در داخل کشور، از شرکت‌های بازی‌ساز دعوت می شود تا زیرساخت‌ها و بازیگران موجود حوزه تولید نرم‌افزار و بازی داخلی را شناسایی کنند تا مدل ارائه شده بیشترین تطبیق را با شرایط کشور داشته باشد.