آرمان آرین در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار «بوف کر» خبر داد و افزود: این مجموعه، هفت داستان با نامهای «گریزپای پا به راه، شماره تلفن، چرخندهی شبانگاهان، داستان گرین، س س س، خورجین کِش و بوف کر» را شامل میشود. هر کدام از داستانها، حال و هوا و فضای خاص خود را دارند که کاملا متفاوت با دیگری است. یکی سوررئال امروزی، یکی اسطوره ای باستانی، یکی اجتماعی، یکی سیاسی و دیگری عرفانی است.
نویسنده مجموعه داستان «بوف کر» در پاسخ به اینکه، نگارش این داستانها تا چه اندازه تحت تاثیر «بوف کور» صدق هدایت بوده بیان کرد: از نظر داستانی، ارتباط مستقیمی بین این داستانها و «بوف کور» وجود ندارد، اما اشارات کلی و مفهومی این مجموعه، بی ارتباط با اثر هدایت نیست.
آرین، به گفته خود، در بعضی داستانهای مجموعه بوف کر» به بازآفرینی داستانهای قدیمی پرداخته؛ برای مثال داستان «گرگین»، درباره گرگین شاهنامه از منظری تازه و متفاوت درباره سرانجام این شخصیت است.
«بوف کر» تازه ترین کتاب آرمان آرین و مجموعه هفت داستان کوتاه از او در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ است که از یکم امرداد ماه ۹۷ در نشر موج و کتابفروشی های معتبر در دسترس مخاطبان قرار میگیرد.
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