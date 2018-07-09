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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

آخرین فرصت اعزام زوج های دانشجو به مشهد

آخرین فرصت اعزام زوج های دانشجو به مشهد

دبیر بیست و یکمین دوره ازدواج دانشجویی گفت: دراین دوره برنامه ریزی شده تمام زوج های جامانده از دوره های قبل در این دوره به مشهد اعزام شوند و زوج جامانده ای برای دوره بعد نداشته باشیم.

حجت الاسلام محمد خادمی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در رابطه با اعزام زوج های دانشجوی جامانده دوره های قبل گفت: در تابستان امسال مقرر شده است، زوج های دانشجویی که در دوره‌های قبلی و بیست و یکمین دوره از این سفر جامانده بودند، ثبت نام کرده و اعزام شوند.

وی ادامه داد: کاروان هایی که تعداد آنها به سقف ظرفیت مجاز رسیده، برای آنها برنامه تنظیم شده و به مشهد اعزام شده اند.

دبیر بیست و یکمین دوره ازدواج دانشجویی با اشاره به این موضوع که قریب به ۱۰۰۰زوج در ایام تابستان به مشهد مقدس اعزام می شوند، تاکید کرد: ما بنا داریم در این دوره هر آنچه از ظرفیت کاروان های قبلی جا مانده به مشهد مقدس اعزام کنیم، تا برای دوره بیست و دوم ازدواج دانشجویی، کاروانی از  قبل و جامانده نداشته باشیم.  

وی ادامه داد: سایت ثبت نام باز بوده و حداکثر ظرفیت هم ایجاد شده و این بستگی به زوج های دانشجو دارد که چند نفر ثبت نام کنند. اکنون  ۶۰۰  زوج ثبت نام کرده اند.

خادمی درباره اینکه اگر این دوره تمام شده و زوج هایی از دوره های قبل باقی مانده باشند در بیست و دومین دوره اعزام خواهند شد، افزود: خیر، اعزام این دانشجویان تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت و دوره بعد اعزام نخواهند شد.

کد مطلب 4341863
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۲۳:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
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      تو تمام این گرونی ها و فشار برای شروع یک زندگی، دلمون خوش بود به ماه عسلی که با جون و دل منتظریش بودیم تا پس فردای عروسی بریم و خدمت آقا امام رضا (ع) برسیم که متاسفانه ظرفیت کاروان تکمیل نشد و نمیبرن

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