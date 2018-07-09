آخرین فرصت اعزام زوج های دانشجو به مشهد

حجت الاسلام محمد خادمی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در رابطه با اعزام زوج های دانشجوی جامانده دوره های قبل گفت: در تابستان امسال مقرر شده است، زوج های دانشجویی که در دوره‌های قبلی و بیست و یکمین دوره از این سفر جامانده بودند، ثبت نام کرده و اعزام شوند.

وی ادامه داد: کاروان هایی که تعداد آنها به سقف ظرفیت مجاز رسیده، برای آنها برنامه تنظیم شده و به مشهد اعزام شده اند.

دبیر بیست و یکمین دوره ازدواج دانشجویی با اشاره به این موضوع که قریب به ۱۰۰۰زوج در ایام تابستان به مشهد مقدس اعزام می شوند، تاکید کرد: ما بنا داریم در این دوره هر آنچه از ظرفیت کاروان های قبلی جا مانده به مشهد مقدس اعزام کنیم، تا برای دوره بیست و دوم ازدواج دانشجویی، کاروانی از قبل و جامانده نداشته باشیم.

وی ادامه داد: سایت ثبت نام باز بوده و حداکثر ظرفیت هم ایجاد شده و این بستگی به زوج های دانشجو دارد که چند نفر ثبت نام کنند. اکنون ۶۰۰ زوج ثبت نام کرده اند.

خادمی درباره اینکه اگر این دوره تمام شده و زوج هایی از دوره های قبل باقی مانده باشند در بیست و دومین دوره اعزام خواهند شد، افزود: خیر، اعزام این دانشجویان تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت و دوره بعد اعزام نخواهند شد.