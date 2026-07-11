۲۶ هزار تن گندم از کشاورزان بهشهری خریداری شد

سید اسماعیل حسینی در گفت وگو با خبرنگار مهر از خرید تضمینی بیش از ۲۶ هزار تن گندم در مراکز خرید این شهرستان خبر داد و با بیان اینکه روند خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از کشاورزان و صیانت از تولید ملی ادامه دارد، اظهار کرد: عملیات خرید با نظارت کارشناسان فنی و در هماهنگی با مراکز خرید به صورت منظم در حال انجام است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی انجام شده، تمهیدات لازم برای تسهیل تحویل محصول و کاهش مشکلات گندمکاران فراهم شده و فرآیند خرید در شرایط مطلوب در حال اجرا است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با اشاره به نظارت مستمر بر کیفیت محصول تصریح کرد: کارشناسان فنی از زمان برداشت تا تحویل گندم در مراکز خرید، بر کیفیت و سلامت محصول نظارت دارند تا حقوق تولیدکنندگان به طور کامل حفظ شود.

حسینی تقویت زنجیره تأمین و بهبود فرآیندهای لجستیکی در بخش غلات را از اولویت‌های این مدیریت برشمرد و گفت: توسعه زیرساخت‌ها نقش مهمی در ارتقای چرخه تولید و توزیع محصولات راهبردی دارد.

وی با تأکید بر پیگیری پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار داشت: هماهنگی‌های لازم برای تسریع در پرداخت وجه گندم‌های خریداری‌شده انجام شده تا مطالبات کشاورزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با اشاره به نقش راهبردی گندم در امنیت غذایی کشور خاطرنشان کرد: اجرای خرید تضمینی علاوه بر حمایت از معیشت کشاورزان، زمینه‌ساز پایداری تولید در بخش کشاورزی است و این روند تا پایان فصل برداشت ادامه خواهد داشت.