تیم هشتم اسلوونی حریف تدارکاتی پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، حریف امروز سرخپوشان تیم الومینیج اسلوونی است. این تیم در پروا لیگ اسلوونی حضور دارد که در واقع لیگ برتر این کشور است.
الومینیج در دو فصل گذشته در بالاترین سطح لیگ اسلوونی حضور داشته است. در دوره قبلی با ۳۳ امتیاز از ۳۶ بازی در مکان هشتم لیگ ۱۰ تیمی قرار گرفت. در لیگ اسلوونی تیمها مانند لیگ کرواسی در طول فصل، چهار بار روبروی هم قرار میگیرند.
ماریبور با ۹ قهرمانی در اسلوونی سرشناسترین تیم این کشور است و جدیترین رقیب این تیم در سالهای اخیر الیمپیا بوده است که فصل گذشته قهرمان مسابقات شد. فوتبال این کشور بر پایه جمعیتی دو میلیون نفری بنا شده و با استان واراژدین هم مرز است.
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