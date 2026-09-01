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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی کشور؛ بارش باران در جاده‌های شمالی

ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی کشور؛ بارش باران در جاده‌های شمالی

جانشین پلیس راه فراجا، از ترافیک سنگین در چند محور مواصلاتی کشور از جمله چالوس، آزادراه قزوین ـ کرج، شهریار ـ تهران و ساوه ـ تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، در تشریح وضعیت ترافیکی و جوی راه‌های کشور اظهار کرد: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج نیز حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین محدوده‌های گرمدره و وردآورد، ترافیک سنگین جریان دارد.

محبی ادامه داد: در آزادراه کرج ـ قزوین، محدوده حصارک و در محور شهریار ـ تهران، حدفاصل شهریار تا شهرقدس نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا گفت: در آزادراه ساوه ـ تهران، حدفاصل نسیم‌شهر تا فیروزبهرام نیز حجم تردد بالاست و ترافیک سنگین جریان دارد.

وی درباره محورهای دارای تردد روان اظهار کرد: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال در هر ۲ مسیر رفت و برگشت و همچنین محور قزوین ـ رشت در هر ۲ مسیر روان است. در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب نیز تردد روان گزارش شده است.

محبی با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی خاطرنشان کرد: در محور فیروزکوه و آزادراه قزوین ـ رشت بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده و سایر محورهای شمالی در حال حاضر فاقد مداخلات جوی هستند.

وی افزود: در برخی از محورهای استان‌های گیلان، مازندران و اردبیل نیز بارش باران گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا در پایان از رانندگان خواست با توجه به شرایط بارندگی و مه‌گرفتگی در برخی محورها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، پیش از سفر از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی مسیر اطلاع کسب کنند و در طول مسیر نیز با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

کد مطلب 6933992
مهسا حيدری توچائی

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