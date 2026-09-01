به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالوارجرد صبح امروز در آئین فرآیند عملیات خارج سازی شناور مغروقه خرمشهر با بیان اینکه این شهر قلب تپنده ایران است، اظهار کرد: تمام مردم کشور خود را مدیون خوزستان و خرمشهر می‌دانند. این قلب تپنده‌ای که در برهه‌هایی از تپش افتاد اما ضربان و فرکانس آن در سراسر کشور طنین‌انداز شد و عزت و سربلندی ایران را رقم زد لذا انجام اقدام ارزنده خارج‌سازی شناورها، قدم کوچکی بود برای ادای دین به تمام شهدا و عزیزانی که در خرمشهر ایستادگی کردند تا ایران تاب بیاورد.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به درخواست‌های مطرح شده توسط نماینده های مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مطالبات به‌حقی که نماینده خرمشهر مطرح کردند، روی چشم ماست و هر آنچه برای خرمشهر است، پیگیری خواهد شد. همچنین در خصوص موارد مطرح شده توسط نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در مورد محور خرمشهر به اهواز گفت: با وجود تمامی فشارهای اقتصادی و آثار جنگ، به دنبال تأمین منابع هستیم و قول دادیم با حمایت‌های استاندار و پیگیری نمایندگان، تا پایان دولت چهاردهم، این مسیر و محور مواصلاتی به پایان برسد.

وی به مواضع دشمنان ایران اشاره کرد و گفت: دشمنان ما که در توهمات خود غرق شده‌اند، تصور می‌کردند با تحریم و فشارهای نظامی می‌توانند ایران را محدود کنند. ترامپ و نتانیاهو متوجه شدند که ایران امروز، بسیار متفاوت از آن چیزی است که آن‌ها تصور می‌کردند. مردم کشور در این یک سال نشان دادند که چگونه جانانه پای کشور ایستاده‌اند. ما جنگ‌طلب نیستیم اما دفاع را جانانه انجام می‌دهیم؛ همچنان که نظامیان غیور ما در برابر تهاجمات اخیر، پاسخی قاطع دادند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگر دشمن مسیری را محاصره می‌کند، ایران نشان داده که مسیرهای دیگری را باز می‌کند. ایران کشوری نیست که به یک مسیر محدود شود؛ این محاصره در تجارت و معیشت اثر دارد اما در تاب‌آوری، غیرت و شرافت مردم ایران ذره‌ای اثرگذار نیست.

صادق افزود: دشمنان در حالی از کاهش تردد کشتی‌ها می‌گویند که با وجود تمام تهاجمات، همچنان ترددها در حال انجام است؛ آن ها چه دستاوردی داشتند جز اینکه حیثیت خود را به باد دادند؟ نقشه‌های آن ها برای تجزیه، آشوب و ترور رهبران ایران همگی بر آب شد و ایران مقتدر همچنان ایستاده است.

وی در خصوص بهره‌برداری اقتصادی از پروژه‌های زیربنایی عنوان کرد: مقرر شد تمامی آهن‌آلات خارج شده از اروند، با بازیافت و فروش، درآمدزایی شود و تمام درآمد حاصل از آن، مستقیماً صرف هزینه‌های بندر خرمشهر شود. این موضوع را تعهد دادند و تمامی پروژه‌های دیگر که به رونق بندر خرمشهر کمک کند با جدیت پیگیری می‌شود چرا که رونق بندر خرمشهر به معنای سرزندگی ایران است.

وزیر راه و شهرسازی ضمن قدردانی از مدیریت میدانی استاندار خوزستان، پیگیری‌های مستمر نماینده خرمشهر و کمک‌های نمایندگان کمیسیون عمران در مجلس، تأکید کرد: امیدواریم با بازگشایی این مسیر که سال‌ها پیش باید انجام می‌شد، شاهد رفت‌وآمد ایمن‌تر، با توناژ بالاتر و افزایش سرزندگی در بندر خرمشهر باشیم.