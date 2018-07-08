به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، یک روز پس از اینکه کره شمالی مذاکره با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا را «تأسف‌بار» خواند، «لیندسی گراهام» سناتور جمهوریخواه آمریکایی، لحن تهدیدآمیز مقامات این کشور علیه پیونگ یانگ را تکرار کرد.

این سناتور جمهوریخواه گفت: اگر می‌ دانستید که ما چه اقدام‌ هایی را می‌ توانیم علیه رهبر کره شمالی انجام دهیم، آنگاه شما خواب راحتی نمی‌ داشتید.

این در حالیست که مذاکرات دو روزه وزیر خارجه آمریکا با مقامات ارشد کره شمالی از جمله رهبر این کشور روز گذشته در حالی پایان یافت که پمپئو نشست مذکور را خوب و رو به جلو؛ اما وزیر خارجه کره شمالی آن را «تأسف‌بار» خوانده بود.