غربالگری شنوایی ۲۷ هزار نوزاد و کودک در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به برنامههای بهزیستی مازندران در حوزه پیشگیری و حمایت از افراد دارای اختلالات شنوایی اظهار کرد: دسترسی برابر افراد دارای معلولیت به خدمات، امکانات و فرصتهای اجتماعی از الزامات تحقق مشارکت اجتماعی است و در این زمینه همکاری دستگاههای مختلف اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: در حال حاضر ۹ هزار و ۳۲۴ فرد ناشنوا و کمشنوا تحت پوشش بهزیستی مازندران قرار دارند و خدمات این سازمان در کنار حمایتهای تخصصی، بر توانمندسازی، افزایش استقلال فردی و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر این افراد در جامعه متمرکز است.
مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه عوامل ژنتیکی از جمله عوامل مؤثر در بروز اختلالات شنوایی هستند، گفت: برنامه غربالگری، تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی نوزادان و شیرخواران یکی از برنامههای مهم بهزیستی در حوزه پیشگیری از معلولیت به شمار میرود که با هدف شناسایی سریع اختلالات و فراهم کردن امکان دریافت خدمات درمانی و توانبخشی اجرا میشود.
رحمانی با تأکید بر اهمیت ماههای ابتدایی زندگی کودک تصریح کرد: دوره تولد تا ششماهگی از حساسترین مقاطع برای شناسایی و مداخله در اختلالات شنوایی است و تشخیص افت شنوایی پیش از سهماهگی و شروع مداخلات مناسب تا پیش از ششماهگی میتواند در رشد مطلوب مهارتهای گفتاری و زبانی کودک مؤثر باشد.
وی ادامه داد: فرآیند غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران در سه مرحله غربالگری، تشخیص و مداخله انجام میشود که باید به ترتیب پیش از یکماهگی، حداکثر تا سهماهگی و حداکثر تا ششماهگی دنبال شود.
مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین از اجرای طرح غربالگری شنوایی کودکان سه تا پنج سال خبر داد و بیان کرد: شناسایی بهموقع مشکلات شنوایی در این گروه سنی و آغاز مداخلات لازم میتواند از بروز یا تشدید پیامدهای این اختلالات بر گفتار، زبان، یادگیری و تعاملات اجتماعی و روانی کودکان جلوگیری کند.
وی با اشاره به استمرار حمایتهای بهزیستی پس از شناسایی اختلالات شنوایی افزود: خدمات ارائهشده تنها به مرحله غربالگری محدود نمیشود و طیف گستردهای از خدمات آموزشی، توانبخشی، درمانی و حمایتی متناسب با شرایط فرد و خانواده را شامل میشود.
رحمانی با اشاره به حمایت از تأمین تجهیزات مورد نیاز افراد دارای اختلالات شنوایی گفت: تاکنون برای ۷۰۰ نفر سمعک تأمین شده و ۱۳۰ نفر نیز از حمایتهای مربوط به کاشت حلزون شنوایی بهرهمند شدهاند.
وی افزود: شنواییسنجی، گفتاردرمانی، تربیت شنوایی، تأمین وسایل کمکتوانبخشی و پرداخت کمکهزینه تعمیر قطعات کاشت حلزون از دیگر خدماتی است که به افراد دارای اختلالات شنوایی ارائه میشود.
مدیرکل بهزیستی مازندران، ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به کودکان و خانوادههای آنان در مراکز روزانه، خدمات توانبخشی حرفهای برای افراد دارای اختلالات شنوایی بالای ۱۴ سال و فعالیت کارگاههای تولیدی حمایتی را از دیگر برنامههای این مجموعه عنوان کرد.
رحمانی همچنین به حمایت از دانشآموزان و دانشجویان دارای اختلالات شنوایی اشاره کرد و گفت: پرداخت کمکهزینه تحصیلی و ارائه تسهیلات اشتغال و مسکن، در چارچوب ضوابط و ظرفیتهای موجود، از جمله حمایتهای بهزیستی از این افراد است.
وی بر ضرورت ارتقای سطح دانش و مهارت نیروهای تخصصی مراکز نیز تأکید کرد و افزود: برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی برای مربیان و کارشناسان مراکز روزانه توانبخشی اختلالات شنوایی با هدف افزایش کیفیت خدمات و پاسخگویی دقیقتر به نیازهای جامعه هدف دنبال میشود.
مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به توانمندی افراد ناشنوا و کمشنوا در عرصههای مختلف اظهار کرد: افراد دارای اختلالات شنوایی تحت پوشش بهزیستی استان در حوزههای علمی، هنری و ورزشی حضور فعالی دارند و شماری از ورزشکاران ملیپوش نیز در میان این افراد هستند.
رحمانی در پایان با اشاره به فعالیتهای کانون ناشنوایان مازندران گفت: این کانون با برخورداری از چند شعبه در استان، در زمینه حمایت از جامعه ناشنوایان و پیگیری مطالبات آنان فعالیت دارد و تقویت تعامل میان بهزیستی، تشکلهای جامعه هدف و دستگاههای اجرایی میتواند به توسعه عدالت ارتباطی، مشارکت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر برای افراد دارای اختلالات شنوایی کمک کند.
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