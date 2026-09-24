به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن پیش از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح پروژههای بسیج سازندگی در روستای زرگوش بخش اطاقور لنگرود، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس یادآور ایستادگی، ایثار و فداکاری مردم و نیروهای نظامی و انتظامی کشور است .
فرماندار لنگرود افزود:فرهنگ خدمت، مسئولیتپذیری و حضور در کنار مردم نیز از همان روحیه جهادی سرچشمه میگیرد.
وی با اشاره به خدمت رسانی به مردم در تدوام میز شهدا گفت:در همین مسیر، دستگاههای اجرایی و گروههای جهادی تلاش کردهاند خدمترسانی به مردم، بهویژه در مناطق روستایی و کمبرخوردار، استمرار داشته باشد.
گلشن بخش اطاقور را با ۱۳۰ روستا، مردمانی خونگرم و ولایتمدار دانست که همواره در مسیر توسعه و پیشرفت منطقه همراه مسئولان بودهاست.
وی با بیان اینکه بخش اطاقور در کنار زیباییهای چشمنواز طبیعی و برخورداری از مردمانی همراه و پرتلاش است ، افزود: مردم این بخش با برخی مشکلات زیرساختی نیز مواجه است که برای رفع این مشکلات، اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی در دستور کار قرار گرفته است.
فرماندار لنگرود با اشاره به اجرای پروژههای مختلف در بخش اطاقور گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در حوزههای مختلف، از جمله راههای روستایی و خانههای بهداشت، در این بخش هزینه شده است.
وی آسفالت راههای روستایی را یکی از مطالبات مهم مردم بخش اطاقور عنوان کرد و افزود: بسیج سازندگی با مشارکت نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۰ کیلومتر از راههای روستایی این بخش را اجرا و آسفالت کرده است.
گلشن با اشاره به اعتبارات اختصاصیافته برای اجرای این پروژهها اظهار کرد: برای اجرای این طرحها ۴۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت و با احتساب هزینههای انجامشده در بخش زیرسازی و سایر مراحل اجرایی، مجموع اعتبارات هزینهشده به حدود ۸۰ میلیارد تومان رسیده است.
فرماندار لنگرود با بیان اینکه در مجموع دراین شهرستان ۴۳ کیلومتر راه در سطح شهرستان با اعتباری بالغ بر ۲۳۰ میلیارد تومان و با همکاری دستگاههای مختلف اجرا شده است ، اظهار کرد: ۱۰ کیلومتر از این مسیرها نیز با مشارکت بسیج سازندگی به بهرهبرداری رسیده است.
وی با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی در اجرای پروژهها و برگزاری آیین بهرهبرداری از آنها گفت: این همکاریها موجب شد روند خدمترسانی به مردم متوقف نشود و پروژههای عمرانی و زیرساختی در مناطق روستایی ادامه پیدا کند.
گلشن با اشاره به نقش بسیج سازندگی در اجرای طرحهای محرومیتزدایی افزود: بسیج سازندگی بهعنوان یکی از بخشهای اثرگذار مجموعه نظام، با وجود شرایط دشوار و درگیریهای موجود، خدمت رسانی به مردم را متوقف نکرده و همچنان در مسیر اجرای پروژههای عمرانی، توسعه زیرساختها و رفع مشکلات مناطق روستایی فعالیت میکند.
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