سارق پابنددار کمتر از ۲۴ ساعت پس از سرقت طلا دستگیر شد

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت یک زن سالمند مبنی بر ورود اجباری فردی به منزل وی و سرقت مقداری طلاجات و یک قطعه سنگ عقیق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال، موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان خمینی‌شهر قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با بررسی محل وقوع سرقت و جمع‌آوری آثار و ادله موجود، تحقیقات تخصصی خود را برای شناسایی سارق آغاز کردند و در ادامه موفق شدند هویت وی را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد سارق از افراد سابقه‌دار و دارای پابند الکترونیکی است که مأموران در کمتر از ۲۴ ساعت وی را شناسایی و دستگیر کردند.

سبحانی خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری برای انجام اقدامات قانونی و طی مراحل قضائی تحویل مرجع قضائی شد.

وی با توصیه به شهروندان، به‌ویژه افراد سالمند، گفت: از باز کردن در منزل به روی افراد ناشناس خودداری کنید و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهید.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر همچنین توصیه کرد: شهروندان از نگهداری مقادیر قابل توجه طلا و وجوه نقد در منزل خودداری کرده و در صورت امکان از صندوق امانات بانک‌ها استفاده کنند و اطلاعات مربوط به دارایی‌های خود را حتی با افراد آشنا نیز مطرح نکنند.