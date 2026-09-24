۱۲ محکوم متواری در سلسله دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران حسنوند صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پاسخ به مطالبات مردمی در خصوص برخورد با هنجارشکنی، طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی ۴۸ ساعت گذشته در سطح شهرستان سلسله به مرحله اجرا درآمد.

توقیف ۲۳ خودرو و موتورسیکلت متخلف

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۵ دستگاه خودرو و ۸ دستگاه موتورسیکلت به دلیل ارتکاب تخلفاتی از جمله تغییر اصالت، نداشتن مدارک، پلاک مخدوش، انجام حرکات نمایشی و سرعت غیرمجاز توقیف و روانه پارکینگ شدند.

کشف بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله بیان کرد: در اجرای این طرح، ۴ خرده‌فروش مواد مخدر نیز دستگیر و یک کیلو و ۱۲۸ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

سرهنگ حسنوند همچنین از جمع‌آوری ۸ معتاد متجاهر در جریان اجرای طرح خبر داد و گفت: این افراد برای سیر مراحل مربوطه به مراکز ترک اعتیاد تحویل شدند.

دستگیری ۱۲ محکوم متواری

وی تصریح کرد: در این طرح ۱۲ محکوم متواری که تحت تعقیب مراجع قضائی و انتظامی بودند نیز شناسایی و دستگیر و به مراجع مربوطه تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی سلسله تأکید کرد: اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی با هدف افزایش آرامش عمومی و پاسخ به مطالبات مردم در دستور کار پلیس قرار دارد.