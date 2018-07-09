وزیر برگزیت انگلیس از مقام خود استعفاء داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه های انگلیس گزارش دادند که «دیوید دیویس» وزیر برگزیت که اخیراً با «ترزا می» نخست وزیر این کشور بر سر جزئیات طرح برگزیت اختلاف نظر داشت، از مقام خود استعفاء داد.

اندکی پس از استعفای دیویس، «استیو بیکر» دیگر مقام بلندپایه در وزارت برگزیت انگلیس نیز از سمت خود کناره گیری کرد.

بنابر گزارشها، دیویس با ابراز ناخرسندی خود از طرح سازش، در نهایت با ارسال یک نامه خطاب به ترزا می طرحهای وی را «غیرقابل اجرا» خواند.

رسانه های خبری انگلیس پیش از این گزارش دادند که ترزا می قصد دارد تمام وزرای کابینه را به حمایت از راهبرد برگزیت خود وادار سازد؛ هرچند که در صورت عدم موفقیت در کسب حمایت اعضای کابینه، آماده است تا وزرا را اخراج کند.

روزنامه تایمز روز جمعه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که نخست وزیر انگلیس برای «شماری برگزیده از وزرای خودشیفته کابینه» جانشینانی یافته است.

گفتنی است که اوایل ماه ژوئیه؛ نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که کابینه وی با طرحی بر مبنای پیوندهای این کشور با اتحادیه اروپا پس از برگزیت موافقت کرده است.