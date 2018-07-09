بررسی جایگاه زن و خانواده در تحقق حیات طیبه از دیدگاه فقه مذاهب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه آموزش عالی بنت الهدی، متولیان با اشاره به برگزاری دهمین همایش علمی پژوهشی حیات طیبه و نخستین همایش بین المللی جایگاه زن و خانواده در تحقق حیات طیبه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی اظهار کرد: این همایش جایگاه فقه اجتماعی با رویکرد به مباحث زن و خانواده و ضرورت بحث فقه مقارن در حوزه زن و خانواده را پیگیری می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: ضرورت بحث فقه مقارن در حوزه زن و خانواده، ظرفیت‌های فقه اسلامی در مواجهه با چالش‌های معاصر در حوزه زن و خانواده، سیر تحول اندیشه‌های فقهی مذاهب در حوزه زن و خانواده و روش شناسی مباحث فقهی زن و خانواده از دیگر اهداف این همایش است.

معاون پژوهشی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی با بیان اینکه این همایش از هشت محور اصلی تشکیل شده است گفت: محورهای اصلی همایش شامل اصول حاکم، حضور علمی آموزشی زنان در اجتماع، حضور اجتماعی زنان در عرصه‌های نوین است.

وی وظایف جامعه و حکومت در قبال خانواده، اسناد بین الملل و ملی در حوزه زن و خانواده از منظر فقه مذاهب و آسیب‌ها و راهکارها و جریان‌های فکری معاصر جهان اسلام در حوزه زن و خانواده را از دیگر محورهای این همایش ذکر کرد.

متولیان از برگزاری نخستین همایش بین المللی جایگاه زن و خانواده در تحقق حیات طیبه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی خبر داد و افزود: این همایش روز ۲۴ تیر ماه امسال ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳ در مجتمع آموزش عالی بنت الهدی واقع در انتهای خیابان انقلاب، جنب دایره المعارف فقه اسلامی با سخنرانی آیت الله اعرافی رئیس جامعة المصطفی العالمیه و مدیر حوزه‌های علمیه برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: افراد علاقه‌مند در صورت تمایل به حضور در اجلاسیه از طریق پایگاه اطلاع رسانی همایش تا تاریخ ۱۹ تیر ماه امسال فرصت دارند در پایگاه اطلاع‌رسانی http://hamayesh.miu.ac.ir/tayyib/intro/ برای ثبت‌نام اقدام کنند.

مدیر گروه مطالعات زنان مجتمع آموزش عالی بنت الهدی عنوان کرد: افراد برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۳۷۱۸۳۳۱۸ـ۰۲۵ تماس حاصل کنند.