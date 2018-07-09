«تماشاچی» از روس ها جایزه گرفت/ مردی که انقلاب را تماشا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «تماشاچی» ساخته شیدا کاشی در جشنواره بین المللی سینما و تلویزیون Taganay muses در زلاتوست روسیه برنده جایزه شد. در لوح تقدیر جشنواره از شیدا کاشی برای ساخت فیلم خوب تجلیل شده است.

این جشنواره از ۲۸ ژوئن تا اول جولای برابر با ۷ تا ۱۰ تیرماه در کشور روسیه برگزار شد.

عوامل تولید این انیمیشن عبارتند از طراح بک گراند: سالومه گل نراقی، طراح کاراکتر: بیتا علی آبادی، ریگ: آزاد صادقی، انیمیت: شهریار بیرانوند، موسیقی: حمید پاکدل و صداگذار: نیما جاویدی و طراح پوستر: بیتا علی آبادی.

این انیمیشن کوتاه ﻣﺎﺟﺮﺍی ﻣﺮﺩی ﻣﺴﻦ را روایت می کند ﮐﻪ تماشاچی انقلابی مردمی در کشورش است.