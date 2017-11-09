جشنواره «سینماوی» اوکراین به «تماشاچی» جایزه داد

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «تماشاچی» ساخته شیدا کاشی برنده جایزه بهترین انیمیشن کوتاه از جشنواره «سینماوی» اوکراین شد.

سومین دوره این جشنواره از ۱ تا ۴ نوامبر در اوکراین برگزار شد.

این فیلم کوتاه پیش از این جایزه بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره Sobytie روسیه را نیز دریافت کرده بود. سومین جشنواره Sobytie در سه بخش تئاتر، فیلم کوتاه و فوتوآرت از تاریخ ۱ تا ۴ اکتبر برابر با ۹ تا ۱۲ مهر برگزار شد.

عوامل تولید این انیمیشن عبارتند از طراح بک گراند: سالومه گل نراقی، طراح کاراکتر: بیتا علی آبادی، ریگ: آزاد صادقی، انیمیت: شهریار بیرانوند، موسیقی: حمید پاکدل و صداگذار: نیما جاویدی و طراح پوستر: بیتا علی آبادی.