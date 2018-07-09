مذاکرات رسمی ترابوزان اسپور با مدافع تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید حسینی که توانست در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در ترذکیب تیم ملی فوتبال ایران به میدان برود مورد توجه سران باشگاه ترابوزان اسپور ترکیه قرار گرفته است.

روزنامه معتبر صباح ترکیه با اعلام این خبر اذعان داشت: مدافع ۲۲ساله تیم ملی فوتبال ایران و استقلال تهران مورد توجه مسئولان ترابوزان قرار گرفته است تا انها مذاکرات رسمی خود را برای جذب وی آغاز کنند.

این نشریه با تمجید از عملکرد مدافع ۱۹۳ سانتی متری استقلال تهران عنوان کرده است می تواند با توجه به قدرت دفاعی بالایی که دارد به ترابوزان اسپور ترکیه کمک زیادی در جهت موفقیت کند.

این روزنامه با اشاره به پیشنهاد باشگاه شارلوای بلژیک به حسینی عنوان کرده است باید منتظر بود و دید مدافع تیم ملی فوتبال ایران چه تصمیمی را در این خصوص خواهد گرفت.