بیانیه تیم ناظر بردرمان آیت الله شیخ عیسی قاسم درپی اعزام به خارج

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه شماره 1 تیمر ناظر بر درمان آیت الله شیخ عیسی قاسم آمده است: آیت الله شیخ عیسی قاسم صبح امروز دوشنبه ۹ جولای ۲۰۱۸ (۱۸ تیر ۱۳۹۷) بحرین را به مقصد انگلیس ترک کرد. این اقدام بر اساس گزارشهای پزشکی و اجماع پزشکان مسوول که بر لزوم انتقال فوری ایشان به بیمارستانی تخصصی برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت تاکید داشته اند صورت گرفته است.



بدین منظور آیت الله قاسم توسط آمبولانس از بیمارستانی که در آن تحت معالجه بود به فرودگاه بحرین منتقل شد تا به کشور انگلیس منتقل گردد. مقصد درمان (انگلیس) طبق تشخیص پزشکان بعنوان گزینه مناسب برای وضعیت سلامت شیخ تعیین گردیده است.



از درگاه خداوند سبحان خواستاریم که شیخ با سلامت کامل در نزدیکترین وقت ممکن به لطف و کرم الهی و دعای مومنین بازگردد و پرچم دین را همچنان برفرازد.

