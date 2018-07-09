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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۰

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری چهارمحال و بختیاری:

۸۰ درصد آب شرب شهرهای چهارمحال و بختیاری از چاه تامین می شود

۸۰ درصد آب شرب شهرهای چهارمحال و بختیاری از چاه تامین می شود

شهرکرد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری چهارمحال و بختیاری گفت: ۸۰ درصد آب شرب شهرهای چهارمحال و بختیاری از چاه تامین می شود.

قدرت الله بیگلری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۸۰ درصد آب شرب شهرهای چهارمحال و بختیاری از چاه تامین می شود، اظهار داشت: کاهش بارش ها نقش مهمی در کاهش سطح آب های زیر زمینی دارد.

۲۰۰ حلقه چاه تامین آب شرب در چهارمحال و بختیاری فعال است

وی عنوان کرد:  ۲۰۰ حلقه چاه آب شرب شهرهای چهارمحال و بختیاری را تامین می کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵۰ حلقه چاه تامین آب شرب شهرهای چهارمحال و بختیاری فعال است و ۵۰ حلقه چاه آب شرب در این استان خشک شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر برخی از شهرهای چهارمحال و بختیاری با کمبود منابع آب شرب مواجه هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری چهارمحال و بختیاری  بیان کرد: صرفه جویی در مصرف آب در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

کد مطلب 4342360

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