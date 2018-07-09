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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۲۳:۲۴

شیخ عیسی قاسم پس از ورود به لندن به بیمارستان منتقل شد

شیخ عیسی قاسم پس از ورود به لندن به بیمارستان منتقل شد

آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین پس از ورود به لندن پایتخت انگلیس بلافاصله با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اللولوه، آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین از فرودگاه هیترو لندن با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

پلیس فرودگاه لندن از استقبال شیخ توسط مردم و بحرینی های حاضر در فرودگاه جلوگیری نموده و اعلام کرد شیخ از خروجی که بقیه مسافران خارج می شوند، خارج نخواهد شد.

در همین حال، «المقاوم» دفتر نشر آثار آیت الله عیسی قاسم خبر داد: دومین بیانیه تیم نظارت بر روند درمانی آیت الله شیخ عیسی قاسم حاکی از آن است که ایشان به محض ورود به فرودگاه لندن با آمبولانس به بیمارستان منتقل شده و اقدامات درمانی شیخ زیر نظر پزشکان مربوطه بطور فوری از امشب آغاز می گردد.

المقاوم تاکید کرده است که همگان اخبار مرتبط به شیخ را تنها از طریق منابع مطمئن و مورد وثوق پیگیری نمایند.

المقاوم همچنین از مومنین خواسته است برای شفای سریع شیخ عیسی قاسم دست به دعا بردارند.

شایان ذکر است که آیت الله شیخ عیسی قاسم روز دوشنبه ۹ جولای ۲۰۱۸ (۱۸ تیر ۱۳۹۷) بحرین را به مقصد انگلیس ترک کرد. این اقدام بر اساس گزارشهای پزشکی و اجماع پزشکان مسئول که بر لزوم انتقال فوری ایشان به بیمارستانی تخصصی برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت تاکید داشته اند صورت گرفته است.

بدین منظور آیت الله قاسم توسط آمبولانس از بیمارستانی که در آن تحت معالجه بود به فرودگاه بحرین منتقل شد تا به کشور انگلیس منتقل گردد. مقصد درمان (انگلیس) طبق تشخیص پزشکان بعنوان گزینه مناسب برای وضعیت سلامت شیخ تعیین گردیده است.

گفتنی است امروز ۴۱۳ روز از آغاز محاصره و بازداشت خانگی آیت الله شیخ عیسی قاسم و ۷۴۸ روز از محاصره منطقه الدراز محل سکونت شیخ توسط نیروهای امنیتی بحرین می گذرد (محاصره منزل از خرداد ۱۳۹۵ و محاصره منطقه الدراز از اواخر خرداد ۱۳۹۶ تا کنون ادامه داشته است) .

کد مطلب 4342514

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    نظرات

    • علی صفاری IR ۰۸:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
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      پاسخ
      چرا انگلیس؟ کشور دیگری قادر به معالجه شیخ عیسی نیست

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