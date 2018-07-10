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۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۹

در استرالیا؛

قدیمی ترین رنگ جهان با قدمت ۱.۱ میلیارد سال کشف شد

قدیمی ترین رنگ جهان با قدمت ۱.۱ میلیارد سال کشف شد

محققان دانشگاه ملی استرالیا رنگدانه ای به قدمت ۱.۱ میلیارد سال در صخره های رسوبی در آفریقا کشف کرده اند. این کهن ترین رنگدانه موجود در جهان و به رنگ صورتی درخشان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، محققان دانشگاه ملی استرالیا(ANU) با همکاری دانشمندان بین المللی قدیمی ترین رنگ موجود در سوابق زمین شناسی را کشف کرده اند. آنها رنگدانه های ۱.۱ میلیارد ساله صورتی را از صخره هایی زیر صحرایی در آفریقا یافته اند.

نور گوئنلی از دانشگاه ANU در این باره می گوید: رنگدانه ها از صخره های رسوبیCarboniferous در حوضچه Taudeni در موریتانیا واقع در غرب آفریقا  کشف شده اند. رنگدانه های مذکور ۵۰۰ میلیون سال قدیمی تر از نمونه هایی هستند که پیش از این کشف شده اند.

به گفته او رنگدانه های صورتی درخشان فسیل های مولکولی کلروفیل هستند که از ارگانیسم های فتوسنتزیک باستانی موجود در اقیانوس ها تولید می شوند. این ارگانیسم ها مدت های مدیدی است که از زمین ناپدید شده اند.

 رنگ این فسیل ها در حالت فشرده از قرمز تیره تا بنفش تیره است و درحالت رقیق صورتی درخشان هستند.

محققان قبل از استخراج و تحلیل مولکول های مربوط به ارگانیسم های قدیمی، صخره ای یک میلیارد ساله را خرد و به پودر تبدیل کردند.

کد مطلب 4342763
شیوا سعیدی

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