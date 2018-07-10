شیخ عیسی قاسم به یک عمل جراحی جدید نیازمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، «المقاوم» دفتر نشر آثار آیت الله شیخ عیسی قاسم با انتشار بیانیه سوم در خصوص روند درمانی رهبر شیعیان بحرین، از نیاز شیخ به یک عمل جراحی تحت نظر ۴ پزشک متخصص در زمینه های مختلف خبر داد.

المقاوم آورده است تشخیص تیم پزشکی بیمارستان محل بستری شیخ عیسی قاسم در لندن منطبق بر تشخیص تیم بحرین بوده و از نیاز شیخ به انجام عمل جراحی خبر داده اند که در بیمارستان محل بستری امکان انجام آن فراهم است.



گفتنی است آیت الله شیخ عیسی قاسم هفته گذشته نیز در بحرین مورد عمل جراحی دیگری قرار گرفته بود.

شایان ذکر است که آیت الله شیخ عیسی قاسم روز دوشنبه ۹ جولای ۲۰۱۸ (۱۸ تیر ۱۳۹۷) بحرین را به مقصد انگلیس ترک کرد. این اقدام بر اساس گزارشهای پزشکی و اجماع پزشکان مسئول که بر لزوم انتقال فوری ایشان به بیمارستانی تخصصی برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت تأکید داشته اند، صورت گرفته است.

بدین منظور آیت الله قاسم توسط آمبولانس از بیمارستانی که در آن تحت معالجه بود، به فرودگاه بحرین و سپس به کشور انگلیس منتقل شد. مقصد درمان (انگلیس) طبق تشخیص پزشکان به عنوان گزینه مناسب برای وضعیت سلامت شیخ تعیین شده بود.