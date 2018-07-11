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۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۸

پس از پذیرش استعفای علایی از سوی ربیعی؛

مدیرعامل جدید هواپیمایی آسمان منصوب شد

مدیرعامل جدید هواپیمایی آسمان منصوب شد

با پایان یافتن ماموریت حسین علایی در هواپیمایی آسمان، طی حکمی محمد گرجی به عنوان مدیرعامل جدید هواپیمایی آسمان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم هیات مدیره شرکت هواپیمایی آسمان و با حکم جمشید تقی‌زاده، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، محمد گرجی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت هواپیمایی منصوب شد. 

محمد گرجی، از نیروهای متخصص صنعت هوانوردی است که نزدیک به سه دهه معاون برنامه ریزی و توسعه ناوگان، معاون فنی و مهندسی، مدیرکل کنترل کیفیت و تضمین مرغوبیت و مدیرکل تعمیر و نگهداری را در این شرکت هواپیمایی در کارنامه خود دارد.

حسین علایی، مدیرعامل سابق هواپیمایی آسمان پیش از این، استعفای خود را به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم کرده بود که با استعفای وی موافقت شد.

کد مطلب 4344208

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