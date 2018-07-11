بنیاد مستضعفان به تقویت بنیه اقتصادی خراسان شمالی کمک کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صالحی در دیدار مدیرکل امور استان های سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان کشور اظهار کرد: رتبه چهارم کشور در کاهش بیکاری، رتبه نخست رشد نرخ مشارکت اقتصادی و ضریب جینی پایین از جمله ویژگی های استان است اما درآمد سرانه مردم نسبت به میانگین کشوری پایین بوده که باید در راستای افزایش آن تلاش شود.

صالحی افزود: انتظار ما از بنیاد مستضعفان ورود به مناطق محروم اما بالقوه توانمند خراسان شمالی است و یادآورم می شوم عشایر استان ۳ درصد عشایر کل کشور را تشکیل می دهند اما ۲.۵ برابر بیش از سرانه یعنی معادل ۸ درصد گوشت دام های عشایری را تامین می کنند که از نقاط قوت استان محسوب می شود.

وی ادامه داد: حضور بنیاد مستضعفان با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های منطقه باشد، به عنوان مثال عشایر خراسان شمالی از تعداد دام مورد نیاز برخوردار هستند اما شیر تولیدی آنان به شکل خام و غیر فراوری شده به فروش می رسد، بنابراین بنیاد می تواند با هدف جلوگیری از این خام فروشی ورود یابد تا با نگاه اجتماعی آن به مباحث اقتصادی قدم های اولیه در حذف خام فروشی برداشته شود.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: در بخش املاک برای واگذاری به مردم از سوی بنیاد مستضعفان حمایت های لازم را خواهیم داشت و از معاونت اقتصادی خود می خواهم جلسات لازم و هماهنگی ها را داشته باشد.

صالی گفت: با توجه به این که چند طرح با اعتباری بیش از سقف تسهیلات در نظر گرفته شده برای ایجاد اشتغال روستایی وجود دارد از بنیاد مستضعفان خواستاریم تا تسهیلات اشتغالزا برای این طرح ها را تقویت کند.

وی افزود: اگر ایجاد مجتمع دامپروری در استان از سوی بنیاد مستضعفان مورد تایید باشد با توجه به تدوین طرح جامع سرمایه گذاری استان الزامات مورد نیاز همانند آب، برق، گاز و زمین با تعرفه های پایین دولتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

مسعود بهادران، مدیر کل امور استان های سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان کشور نیز در این دیدار گفت: هدف ما از سفر به خراسان شمالی معرفی سرپرست اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان با توجه به تاکیدات رئیس بنیاد مستضعفان کشور مبنی بر تشکیل این اداره در استان است.

بر اساس این گزارش، عزیز عزیزی به عنوان سرپرست اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان خراسان شمالی معرفی شد.