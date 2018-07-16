رئیس جمهور تونس خواستار استعفای نخست وزیر این کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «محمد الباجی قائد السبسی» رئیس جمهور تونس روز یکشنبه ضمن توقف حمایت خود از «یوسف الشاهد» نخست وزیر این کشور، از او خواست تا در صورت تداوم بحران سیاسی و اقتصادی در تونس از مقام خود کناره گیری کند یا بار دیگر رأی اعتماد پارلمان این کشور را بدست آورد.

«حافظ قائد السبسی» پسر رئیس جمهور تونس که رهبری حزب «نداء تونس» را برعهده دارد، در ماه مه گذشته خواستار برکناری یوسف الشاهد به دلیل ناتوانی دولت وی در بهبود وضعیت اقتصادی شد. این درخواست برکناری با استقبال اتحادیه عمومی کارگران تونس روبرو شد که با اصلاحات پیشنهادی نخست وزیر مخالفت کرده بودند.

گفتنی است حافظ السبسی، پسر رئیس جمهور تونس یوسف الشاهد را- که در سال ۲۰۱۶ از سوی پدرش به سمت نخست وزیری گمارده شد- به تخریب حزب نداء متهم کرد و مدعی شد که بحران در این حزب نهادهای دولتی راتحت تأثیر قرار می دهد.

این در حالی است که حزب میانه رو و اسلام گرای «النهضه» اعلام کرد در شرایطی که اصلاحات اقتصادی موردنیاز است، کناره گیری نخست وزیر به ثبات موجود لطمه می زند.