واکنش معاون وزیر ورزش درباره درخواست معافیت ۷ ملی پوش فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وزارت ورزش، محمدرضا داورزنی در خصوص واکنش های مختلف به نامه سلطانی فر برای اعطای معافیت به ملی پوشان فوتبال گفت: گرفتن مدال در رشته های تیمی مثل فوتبال، والیبال و بسکتبال بسیار سخت است و همه مردم و علاقه مندان به ورزش این را می دانند که در دنیا فوتبال وضع خاص خود را دارد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: از لحاظ ایجاد هیجانات بین مردم و ابعاد گسترده میدان رقابت در فوتبال در دنیا از آن نه به عنوان یک ورزش بلکه به عنوان یک فرهنگ و آیین یاد می کنند. شما در جام جهانی شاهد بودید بیش از سه و نیم میلیارد آدم این رویداد را تعقیب می کنند و این که فوتبال با سایر رشته ها مقایسه شود ، قیاس مع الفارغ است.

داورزنی افزود: من در رشته های مختلف ورزشی حضور داشتم و در والیبال بسیار در دنیا مطرح هستیم و نتایج خوبی هم گرفتیم. والیبال هم طرفداران زیادی در دنیا دارد اما دقت داشته باشید جام جهانی فوتبال رویداد بزرگی است که هر ۴ سال یکبار برگزار می شود نه هر سال ، بیش از ۲۰۰ کشور دنیا برای رسیدن به جام جهانی رقابت می کنند که فقط ۳۲ کشور به مرحله نهایی برسند و امسال شاهد بودیم بسیاری از قدرت های دنیا نظیر ایتالیا و هلند در این جام غایب بودند.

وی در ادامه با اشاره به بازی های درخشان و نتایج بی سابقه تیم ملی در جام جهانی گفت: با وجود اینکه تیم ما دو بار برنده میدان نشد اما مقام معظم رهبری از بچه های تیم ملی تشکر کرد. مردم ما دیدند که تیم ملی از جان مایه گذاشت و جنگید و به همین دلیل خرسند هستند و شادی می کنند.

داورزنی درباره درخواست معافیت ملی پوشان فوتبال ایران و طرح سرباز قهرمان در آیین نامه ستاد نیروهای مسلح گفت: این آیین نامه در بعضی موارد نیاز به اصلاح دارد. ما در بعضی رشته ها همواره در قهرمانی جهان و جام جهانی هستیم و توقع حضور روی سکو همواره در آنها وجود دارد چون قابلیت زیادی دارند. پس در این رشته ها اگر به دارنده سکوی جهانی تسهیلاتی داده شود طبیعی است.

وی افزود: اما در پاره ای از موارد هم نظام تصمیمات ویژه ای در شرایط خاص گرفته است. معافیت علیرضا کریمی در کشتی به دلیل عدم رویارویی با نماینده رژیم غاصب در هیچ کجای طرح سرباز قهرمان نبود. یا معافیت های حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا بعد از درخشش برد تیم ملی ایران مقابل آمریکا در جام جهانی فرانسه هم در این طرح نبود اما به نوعی توسط فرمانده کل قوا تصمیم گیری و اجرا شد. در این موارد نظام تشخیص می دهد این اقدام ارزنده مورد تجلیل قرار گیرد چرا که اثرگذاری زیادی داشته است.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان خوشحالی مردم بعد از باخت تیم ملی را ناشی از رضایت آنان ازعملکرد تیم ملی دانست و گفت: موضوعی بنام تبعیض بین رشته ها را نمی پذیرم. در اینجا که نمیتوان گفت حتما باید تیم فوتبال روی سکوی جهانی برود تا از خدمت سربازی معاف شود. اثرگذاری یک عمل و یک نتیجه و روحیه ای که به جامعه تزریق شده در اینجا مهم است نه نتیجه. ما باید این اشکال آیین نامه را حل کنیم چون در رشته های تیمی مثل فوتبال، والیبال، بسکتبال و هندبال ایستادن روی سکوی جهانی بسیار سخت و در این رشته ها حتی گرفتن سهمیه المپیک و جهانی و درخشش در این مسابقات ارزشمند است. با توجه به شرایطی که رشته های تیمی دارد باید در این آیین نامه یک بازنگری شود. در کل این سالها یک بار والیبال و یک بار بسکتبال فقط سهمیه المپیک گرفت. نمی توانیم از آنها طلب قهرمانی جهان کنیم چرا که انگیزه ها از بین می رود.

داورزنی در پایان گفت: این آیین نامه اکنون به کمک دوستان در ستاد کل نیروهای مسلح در دست بررسی است تا برای آینده اصلاح شود. وزارت ورزش این اختیار را دارد تا الان درخوست خود را برای تیم ملی فوتبال مطرح کند تا توسط ستاد کل نیروهای مسلح به فرماندهی کل قوا منعکس شود و مورد بررسی قرار گیرد. اگر رویدادی باعث خوشحالی مردم و همبستگی ملی می شود باید از عاملین این همبستگی تقدیر شود. در آینده هم اگر در سایر رشته های ورزشی اتفاقاتی بیافتد که باعث شعف و همبستگی ملی شود این درخواست برای آنان هم از جانب وزارت ورزش مطرح می شود و تبعیضی بین رشته ها قایل نخوایم شد. شک ندارم در ستاد کل نیروهای مسلح هم به این رویداد به عنوان یک قضیه ملی نگاه می شود.