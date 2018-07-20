به گزارش خبرنگار مهر، با استعفای سیدرضا افتخاری شرایط بحرانی استقلال، بحرانی تر هم شد. حالا دیگر معلوم نیست ادامه مذاکرات با بازیکنان بر عهده چه فردی است و این در حالی است که تیم استقلال کامل نشده و نقل و انتقالات آن بلاتکلیف مانده است.

ایوب اصغرخانی پیشکسوت این باشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این موارد گفت: متاسفانه استقلال را کرده اند گوشت قربانی و هیچ کس نیست به داد این تیم برسد. نمی‌دانم چرا وزیر ورزش که رییس مجمع باشگاه است تکلیف این تیم را روشن نمی کند؟ 20، 30 میلیون هوادار این تیم حق دارند نگران آن باشند و متاسفانه به نوعی با این باشگاه برخورد می شود که انگار این تیم متعلق به این مملکت نیست.

پیشکسوت استقلال ادامه داد: تاریخ چنین وضعیتی را از این باشگاه سراغ ندارد. در هیچ برهه تاریخی این تیم با این قبیل مشکلات دست به گریبان نبوده است. متاسفم از این که باید شاهد چنین روزهایی باشم.

وی در خصوص استعفای افتخاری بیان داشت: استقلال مصداق کامل ضرب المثل «گل بود به سبزه هم آراسته شد» شده است. الان چه وقت استعفا بود آقای افتخاری؟ اگر شما می خواستید استعفا بدهید باید زودتر این کار را می کردید تا حداقل مدیران بعدی قدرت مانور داشتند و برای بهبود شرایط زمان کافی در اختیارشان بود. حالا که تا الان مانده‌اید باید می ماندید و نقل و انتقالات را تمام می‌کردید.

هافبک سابق آبی ها بیان داشت: متاسفم از این که باشگاه در قبال سوپرجام موضع منفعلانه گرفت. گذاشتن تنها یک بیانیه روی سایت باشگاه شد اعتراض به تصمیم سازمان لیگ برای سوپرجام؟ حق استقلال را از سازمان لیگ باید مدیران می‌گرفتند نه این که هواداران در فضای مجازی و چهارتا پیشکسوت با مصاحبه. این درست است که وظیفه من پیشکسوت مصاحبه است تا از تیمم احقاق حق شود. اما تا مدیران باشگاه نخواهند این حمایتها کارساز نخواهد بود.

اصغرخانی در خصوص دلایل استقلال برای درخواست تغییر زمان سوپرجام گفت: این هم متاسفانه به خود باشگاه و عملکرد آن باز می گردد. بعضی‌ها در باشگاه زمان مناسب برای تمدید قراداد با بازیکنان مورد نیاز را از دست دادند و در خصوص نقل و انتقالات اهمال کردند. برای همین زمان آماده شدن برای این بازی از دست رفت و تیم آماده این بازی نبود. وگرنه شرایط باشگاه پرسپولیس هم شبیه ما بود اما آنها برای این بازی تیم شان را آماده کردند.

پیشکسوت آبی ها در ادامه بیان داشت: امیدوارم این روزها که مثل کابوس می ماند هرچه زودتر به پایان برسد و بتوانیم روزهای خوب تیم مان را ببینیم.