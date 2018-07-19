به گزارش خبرگزاری مهر، مارسلینو در یک سال هدایت وانسیا فصلی خوب را پشت سر گذاشت و حالا با پیشنهاد تمدید قرارداد مواجه شده است. سرمربی ۵۲ ساله توانست خفاش ها را به رتبه چهارم لالیگا برساند.

والنسیا از سال ۲۰۱۵ شرایط خوبی نداشت و شش مربی عوض کرد، اما با ورود مارسلینو به آنها کمک کرد به لیگ قهرمانان اروپا برسند. والنسیا با پیشنهاد قرارداد جدید با مارسلینو به توافق رسیده و او تا سال ۲۰۲۰ در این تیم خواهد ماند. باشگاه در بیانیه ای کوتاه این خبر را تایید کرد.

وی تجربه مربیگری در تیم هایی مثل ریسینگ سانتاندر، ساراگوسا، سویا و والنسیا را در کارنامه خود دارد.