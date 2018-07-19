به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی خاکسار قهرودی با اعلام این خبر، عنوان کرد: آستان قدس رضوی طبق تفاهم نامه‌ای که با شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی منعقد کرد، کار نصب ۲۴ سقاخانه در روستاهایی را که نیاز به آب شرب سالم داشتند، در دستور کار قرار داد.



وی با اشاره به کارهای عملیاتی برای شناسایی روستاهایی که فاقد آب آشامیدنی سالم بودند، گفت: ۱۰ روستا شهرستان نهبندان، ۳ روستا از شهرستان درمیان و ۶ روستا از شهرستان سربیشه برای نصب دستگاه‌های آب شیرین‌کن که به نام «سقاخانه امام رضا(ع)» نام گذاری شدند، انتخاب شد.



وی روستاهای بندان، طبسین علیا و سفلی، کهنو، چهار فرسخ، علی رئیس، بیچند، چاه دراز، چاه حاجی عباس، خواجه دوچاهی را از جمله روستاهای شهرستان نهبندان برشمرد که سقاخانه امام رضا(ع) در آن‌ها نصب شده است.



معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی روستاهای آواز، نصرالدین و گاویچ شهرستان درمیان و روستاهای خاکک، چاه خزاعی، چاه خسروی، لانو، گلو باغ و گاواز را مناطق تعیین شده در شهرستان سربیشه برای نصب این سقاخانه‌ها ذکر کرد.

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خاکسار در پایان با بیان اینکه خراسان جنوبی جزو کم آب ترین استان‌های کشور است، خاطرنشان کرد: با نصب سقاخانه‌های امام رضا(ع) در این ۲۰ روستا دیگر نیاز به حمل آب شرب با تانکر به این روستاها نیست.

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اعزام ۵۰ گروه تبلیغی جهادی در ایام دهه کرامت به مناطق مختلف کشور



مدیر اعزام مبلغ سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: ۵۰ گروه تبلیغی جهادی در ایام دهه کرامت هم‌زمان با اجرای برنامه‌های «زیر سایه خورشید» به نقاط مختلف کشور اعزام شدند.



حجت الاسلام عماد دخانی اظهار کرد: خدمت رسانی گروه‌های تبلیغی و جهادی با شعار «خدمت کریمانه» یکی از ویژه برنامه‌های ستاد مناسبت‌های ویژه آستان قدس رضوی در ایام دهه کرامت امسال است.



وی بیان کرد: اقدامات تبلیغی و جریان روایتگری محور فعالیت‌های گروه‌های اعزامی تبلیغی و جهادی آستان قدس رضوی است.



حجت الاسلام دخانی افزود: طبق هماهنگی که با مجمع تشکل‌های فراگیر گروه‌های تبلیغی و جهادی کشور انجام شده است، حدود ۵۰ گروه تبلیغی جهادی به ظرفیت ۱۵۰۰ مبلغ در اقصی نقاط کشور اعلام آمادگی کردند تا با دو رویکرد در دهه کرامت امسال با سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی همکاری کنند.



وی تصریح کرد: رویکردهای همکاری گروه‌های تبلیغی و جهادی آستان قدس رضوی تبلیغ و ترویج سیره اجتماعی امام رضا(ع) و تکمیل برنامه کاروان‌های زیر سایه خورشید با استفاده از ظرفیت‌های این کاروان‌ها است.



مدیر اعزام مبلغ سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: امیدواریم با هم‌افزایی به وجود آمده در برنامه‌های دهه کرامت آستان قدس رضوی، اثرگذاری فراگیری را در جامعه شاهد باشیم.



تامین ارزاق اهدایی دهه کرامت توسط شرکت غذایی رضوی



مدیر عامل شرکت فرآورده‌های غذایی رضوی از تامین بسته‌های اهدایی ارزاق غذایی ویژه دهه کرامت توسط این شرکت خبر داد.



حمیدرضا اصیلی در گفت و گو با آستان نیوز بیان کرد: این بسته‌ها برای معاونت امداد مستضعفان به منظور ارسال به مناطق محروم استان‌های کشور تامین و تهیه شده است.

وی ادامه داد: برای ایام دهه کرامت امسال در مرحله نخست حدود ۱۰ هزار بسته حمایتی غذایی تهیه شده است.



اصیلی درباره محتوای بسته‌های مذکور گفت: هر بسته حاوی مواد غذایی شامل برنج، روغن، عدس، نخود، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، لپه، سویا و ماکارونی است.



وی ادامه داد: قیمت هر بسته حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است.



اصیلی با اشاره به تهیه ارزاق ویژه ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۷ آستان قدس رضوی توسط این شرکت گفت: در ایام مبارک ماه رمضان، ۳۸ هزار و ۹۴۰ بسته تهیه ارسال شده است.



وی ادامه داد: با توجه به حجم بالای ارزاق ماه مبارک، بخش عمده‌ای از آن در بیرون شرکت و در مبدا بسته‌بندی شده است.



مدیرعامل شرکت فرآورده‌های غذایی رضوی، رویکرد این شرکت از تامین و تولید ارزاق مذکور را انجام رسالت مبنی بر تامین و تولید فرآورده‌های غذایی با کیفیت در راستای محرومیت‌زدایی عنوان کرد.