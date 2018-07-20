به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شرکت Loon (متعلق به آلفابت) با استفاده از سیستم بالن های خود دسترسی به اینترنت پرسرعت را برای تلکام کنیا فراهم می کند.

این خدمت برای مناطق دورافتاده و حومه شهرها اینترنت فراهم می کند و نخستین قرارداد تجاری این شرکت در آفریقا است.

«آلفابت ایکس» (آزمایشگاه نوآوری آلفابت) فناوری Loon را ابداع کرده است. اپراتورهای اینترنتی آمریکا با استفاده از این فناوری برای بیش از ۲۵۰ هزار نفر در پورتوریکو دسترسی به اینترنت فراهم کردند.

کنیا امیدوار است با کمک این فناوری پوشش اینترنت را به مناطق دورافتاده برساند.