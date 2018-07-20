به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله تاجیک اسماعیلی در جمع تعدادی از مدیران شهری منطقه یک تهران با بیان این که کسب رضایت شهروندان مهم ترین هدف مدیریت شهری است، اظهار داشت: وظیفه و هدف اصلی مدیریت شهری افزایش خدمات رسانی به شهروندان و بدست آوردن رضایت حداکثری آن ها است.

وی گفت: لذا دستیابی به این درجه از رضایت مهم ترین کارنامه در سیستم ارزیابی عملکردی مناطق ۲۲ گانه است.

شهردار منطقه یک تهران افزود: هر چه رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری ها افزایش یابد میزان مشارکت آنها در پروژه های شهری نیز افزایش می‌یابد و مدیریت شهری و شهروندان در کنار هم می توانند منطقه ای زیست پذیر را ایجاد کند.

تاجیک اسماعیلی اضافه کرد: سطح توقعات شهروندان از مدیریت شهری بر میزان رضایت مندی آنها تاثیر می گذارد و منطقه یک به عنوان منطقه شاخص در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با داشتن ساکنانی فرهیخته از نظر علمی،سیاسی، فرهنگی و... همیشه مورد سنجش دقیق شهروندان خود بوده و هست و تمام سعی خود را در راستای جلب نظر ذی نفعان خود انجام می دهد.

شهردار منطقه یک تهران گفت: هر محله و منطقه تهران خصوصیات منحصر به فردی دارد که حتی در منطقه هم جوار هم قابل بررسی نیست و مهم این است که این خصوصیات را به خوبی بشناسیم و تصمیمات مناسبی بر اساس مقتضیات محلی، منطقه ای و سیاست های کلان مدیریت شهری بگیریم.

وی بازنگری در سیستم ارزیابی عملکرد مناطق ۲۲ گانه پایتخت را لازمه توانمندسازی سازمان دانست و گفت:تهران طی سالیان گذشته اسیر کمیت بوده است، اگر برای تهران بخواهیم کار انجام دهیم باید کیفیت را مبنای هر فعالیتی قرار دهیم چرا که مهم ترین شاخص برای شهر ، شاخص کیفیت زندگی است، که نمی شود فقط آن را مورد شمارش قرار داد بلکه باید شهروندان به عنوان مهم ترین ناظر، در همه ابعاد زندگی خود در شهر آن را لمس کنند.

شهردار منطقه یک تهران آن چه که امروز در شهر انجام می شود را میراث ما برای آیندگان دانست و گفت: هم شهروندان و هم مدیران شهری که خود، شهروندان شهر هستند، باید شهری به مراتب بهتر برای زندگی آیندگان به میراث بگذارند.

وی افزود: تلاش می کنیم حداقل تعارض منافع بین شهر و شهروندان و ذی نفعان را با کار فرهنگی کاهش دهیم تا با حداکثر رضایت، تصمیمات مدیریت شهری مورد اقبال قرار گیرد.