نخستین شناسه یکتای پروانه ساختمان در سمنان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری ظهر یکشنبه در حاشیه سفر حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این استان، از رونمایی نخستین شناسه یکتای پروانه ساختمان در سمنان خبر داد.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام شده و گامی در راستای سامان‌دهی اطلاعات مربوط به املاک و ساختمان‌ها و توسعه زیرساخت‌های ثبت رسمی در استان به شمار می‌رود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان یادآور شد: صدور شناسه یکتای پروانه ساختمان می‌تواند با ایجاد پیوند میان اطلاعات ساختمانی و فرایندهای ثبتی، به افزایش شفافیت اطلاعات املاک، تسهیل دسترسی به داده‌های مورد نیاز و تقویت نظارت بر وضعیت حقوقی اموال غیرمنقول کمک کند.

اکبری ادامه داد: با رونمایی از نخستین شناسه یکتا، اجرای ماده ۱۴ این قانون در استان سمنان وارد مرحله عملیاتی شده است؛ اقدامی که در چارچوب توسعه خدمات الکترونیک ثبتی و پیشگیری از بروز اختلافات حقوقی مرتبط با معاملات املاک دنبال می‌شود.

وی افزود: اجرای این سازوکار همچنین در مسیر ساماندهی اطلاعات ساختمان‌ها و تقویت بسترهای لازم برای ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قرار دارد؛ موضوعی که با هدف صیانت از حقوق مالکیت و کاهش زمینه بروز دعاوی ناشی از ابهام در وضعیت ثبتی املاک اهمیت دارد.