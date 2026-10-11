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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

نخستین شناسه یکتای پروانه ساختمان در سمنان رونمایی شد

نخستین شناسه یکتای پروانه ساختمان در سمنان رونمایی شد

سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: هم‌زمان با سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سمنان، نخستین شناسه یکتای پروانه ساختمان در استان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری ظهر یکشنبه در حاشیه سفر حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این استان، از رونمایی نخستین شناسه یکتای پروانه ساختمان در سمنان خبر داد.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام شده و گامی در راستای سامان‌دهی اطلاعات مربوط به املاک و ساختمان‌ها و توسعه زیرساخت‌های ثبت رسمی در استان به شمار می‌رود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان یادآور شد: صدور شناسه یکتای پروانه ساختمان می‌تواند با ایجاد پیوند میان اطلاعات ساختمانی و فرایندهای ثبتی، به افزایش شفافیت اطلاعات املاک، تسهیل دسترسی به داده‌های مورد نیاز و تقویت نظارت بر وضعیت حقوقی اموال غیرمنقول کمک کند.

اکبری ادامه داد: با رونمایی از نخستین شناسه یکتا، اجرای ماده ۱۴ این قانون در استان سمنان وارد مرحله عملیاتی شده است؛ اقدامی که در چارچوب توسعه خدمات الکترونیک ثبتی و پیشگیری از بروز اختلافات حقوقی مرتبط با معاملات املاک دنبال می‌شود.

وی افزود: اجرای این سازوکار همچنین در مسیر ساماندهی اطلاعات ساختمان‌ها و تقویت بسترهای لازم برای ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قرار دارد؛ موضوعی که با هدف صیانت از حقوق مالکیت و کاهش زمینه بروز دعاوی ناشی از ابهام در وضعیت ثبتی املاک اهمیت دارد.

کد مطلب 6974572

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