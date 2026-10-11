فعالیت ۱۰۳ تشکل مردم‌ نهاد در حوزه بهداشت و سلامت استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید زنداقطایی، ظهر یکشنبه در نخستین نشست کمیته تخصصی بهداشت، درمان و حمایت اجتماعی استان کرمان از تشکیل ۶ کمیته تخصصی در حوزه مسائل اجتماعی خبر داد و گفت: این کمیته‌ها با هدف تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش مشارکت‌های مردمی و توسعه فعالیت‌های داوطلبانه شکل گرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه ضریب نفوذ تشکل‌های مردم‌نهاد در استان کرمان ۱۹ درصد است، افزود: با توجه به پایین بودن سطح فعالیت‌های داوطلبانه در کشور، تقویت تشکل‌های مردم‌نهاد و شکل‌گیری خانه‌های تشکل‌های توانمند می‌تواند زمینه پیگیری مؤثرتر برنامه‌ها و دغدغه‌های اجتماعی را فراهم کند.

زنداقطایی، با تشریح حوزه‌های فعالیت این کمیته‌ها گفت: کمیته‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها، خانواده، جوانان و جمعیت، محیط زیست و منابع طبیعی، سلامت و حمایت اجتماعی، فرهنگ، هنر و هویت و مسئولیت اجتماعی، اشتغال و کارآفرینی اجتماعی در این چارچوب تشکیل شده‌اند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان با اشاره به آغاز فعالیت کمیته تخصصی بهداشت، درمان و حمایت اجتماعی به‌عنوان زیر مجموعه خانه تشکل‌های مردم‌ نهاد استان کرمان بیان کرد: در این مرحله، انتخاب هیئت‌ رئیسه و برگزاری فرایند رأی‌گیری برای انتخاب و معرفی هفت عضو اصلی این کمیته در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد ۱۰۳ تشکل مردم‌نهاد در استان کرمان در حوزه بهداشت، درمان و سلامت فعالیت می‌کنند و کمیته تخصصی سلامت و حمایت اجتماعی می‌تواند به‌ عنوان حلقه ارتباطی میان دولت و نمایندگان این تشکل‌ها، زمینه پیگیری منسجم‌تر مسائل و مطالبات این حوزه را فراهم کند.

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