«خط نصر» گامی در تقویت پیوند هنر خوشنویسی و معارف قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد هنری «خط نصر» با حضور حدود ۵۰ تن از استادان و هنرمندان برجسته خوشنویسی کشور، ۱۶ مهر در حوزه هنری برگزار شد؛ رویدادی که با محوریت سوره مبارکه نصر، بستری برای بازتاب هنری مفاهیم قرآنی و روایت امید و گشایش در قالب هنر خوشنویسی فراهم کرد.

حسین غلامی‌ مدیر گروه خوشنویسی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، در یادداشتی با اشاره به برگزاری رویداد هنری «خط نصر»، از ابعاد هنری و قرآنی این رویداد و نقش هنر خوشنویسی در بازتاب مفاهیم سوره مبارکه نصر و تقویت امید به یاری و گشایش الهی گفت.

در متن این یادداشت آمده است:

«خط نصر»؛ روایت قلم از کلام وحی

رویداد «خط نصر» به‌مثابه یک موضع‌گیری هنریِ پرقوام و با گره‌زدن زلف قلم به آیات الهی و به‌شکلی نیکو برگزار شد؛ خدا را شکرگزارم که موهبت خدمت به آیاتش را به ما اعطا کرد. انتخاب سوره مبارکه نصر در این روزها نیز تصادفی نبود؛ آیاتی که از یاری خداوند، از فتح و گشایش از تسبیح و استغفار می‌گویند حالا در جهانی که به‌نظر می‌رسد از هر سو تنگ شده است؛ جلوه‌ای دیگر یافتند.

این همزمانی پیامی دیگر نیز داشت، ما ایرانی‌تباران در دشوارترین لحظات تاریخ، نگاهمان را از آسمان نگرفته‌ایم. این شخصیت قهرمانانه، این امید دیرپا به خداوند بزرگ، جوهری در فرهنگ ما و میراثی تاریخی است.

خوشنویسان برجسته کشور در این کارگاه یک‌روزه گرد هم آمدند و هر یک با بهره‌گیری از سال‌ها تجربه و توانایی هنری، اثری مستقل به‌رشته تحریر درآوردند؛ آثاری که در عین زیبایی، عمق معنایی سوره نصر را در خود داشتند.

«خط نصر» نشان داد که هنر متعهد به حق و حقیقت، نه در روزهای آرامش، که در اوج آزمون‌های سهمگین است که ظرفیت واقعی خود را آشکار می‌کند.

اینجانب به‌عنوان عضوی از خانواده بزرگ و متین خوشنویسی، از همه هنرمندان حاضر در این رویداد، خاصه استاد ارجمند جناب آقای جلیل رسولی، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

برگزاری این رویداد بدون حمایت‌های آقای دادمان رئیس حوزه هنری و همچنین دوستان و همکاران عزیزم در مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری میسر نمی‌شد. این پشتیبانی صادقانه، نه فقط پشتوانه‌ای برای این رویداد، که نشانه‌ای از تعهد نهادی به هنر عهدمدار در معنای واقعی آن است. همچنین از همکاری انجمن خوشنویسان ایران در برگزاری این رویداد سپاسگزارم؛ همراهی که روح جمعی هنر خوشنویسی را بیش از پیش نمایان کرد.

امید است برگزاری این رویداد گامی مؤثر در تقویت پیوند میان هنر و معارف قرآنی و معرفی ظرفیت هنرمندان برجسته این حوزه باشد و در سالیان بعد شاهد برگزاری مستمر آن باشیم.