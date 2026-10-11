به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شالویی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، با حضور در بنیاد ایران‌شناسی، با علی‌اکبر صالحی، رئیس این بنیاد، دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار، تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی، فرهنگی و پژوهشی میان دو مجموعه به امضای طرفین رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی دو نهاد، زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مشترک در حوزه ایران‌شناسی، معرفی شخصیت‌های برجسته و پاسداشت میراث علمی و فرهنگی کشور خواهد بود.

در این دیدار، علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی، بر اهمیت هم‌افزایی میان نهادهای علمی و فرهنگی برای شناخت عمیق‌تر تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران و معرفی شایسته این میراث به جامعه تأکید کرد. همکاری با انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، از این منظر، فرصتی برای پیوند ظرفیت‌های ایران‌شناختی با فعالیت‌های مرتبط با پاسداشت سرمایه‌های علمی و فرهنگی کشور به شمار می‌رود.

محمود شالویی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، نیز بر اهمیت توسعه تعامل میان مجموعه‌های فرهنگی کشور برای معرفی مفاخر، شناساندن میراث فکری و تمدنی ایران و گسترش فعالیت‌های علمی و فرهنگی مشترک تأکید کرد.

بر اساس محورهای این تفاهم‌نامه، برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و برنامه‌های تخصصی مشترک، بزرگداشت ایران‌شناسان و ایران‌پژوهان، معرفی مفاخر و مشاهیر علمی، ادبی و فرهنگی و تقویت ارتباط میان پژوهشگران، استادان و مراکز علمی و فرهنگی از جمله زمینه‌های همکاری دو مجموعه خواهد بود.

همکاری در زمینه تولید و انتشار کتاب، مجموعه مقالات و دیگر آثار علمی و فرهنگی، تولید محصولات دیداری و شنیداری با موضوع ایران‌شناسی و مفاخر ایرانی، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک از اسناد، کتاب‌ها و نسخه‌های خطی و همچنین تبادل دانش و تجربه‌های تخصصی، از دیگر محورهای پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است. حمایت از شناسایی و معرفی استعدادهای جوان در حوزه ایران‌شناسی و مطالعات میراث فرهنگی و تمدنی ایران نیز در شمار اهداف این همکاری قرار دارد.

امضای این تفاهم‌نامه، گامی در مسیر تقویت همکاری‌های میان بنیاد ایران‌شناسی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک این دو نهاد برای گسترش شناخت و معرفی فرهنگ و تمدن ایران و پاسداشت میراث ارزشمند علمی و فرهنگی کشور است.