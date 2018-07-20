به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه نشست کتابخوان «توهم بخوان» با حضور دوستداران فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بلوار انزلی برگزار شد.

نشست کتابخوان «تو هم بخوان» برنامه ای فرهنگی است که توسط جمعی از دوستداران فرهنگ و مطالعه هر ماه در یک روز مشخص در شهر انزلی برگزار می شود.

شامگاه گذشته پنجمین دوره ماهانه این نشست با خواندن آثار نویسندگان معاصر «فروغ فرخزاد»، «احمد شاملو»، «نادر ابراهیمی» و «بیژن نجدی» با حضور علاقمندان در بلوار انزلی برگزار شد.

یکی از نکات قابل توجه در برگزاری این نشست فرهنگی این است که این نشست هر ماه در یکی از اماکن تاریخی شهر انزلی با هدف احیا و بازدید از مکان های تاریخی در کنار کتابخوانی برگزار می شود.

این برنامه فرهنگی با همکاری انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی، انجمن داستان هزار و یک شب و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی انزلی برگزار می شود.