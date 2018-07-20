به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، این نشست که به مناسبت حضور مدرسان زبان فارسی از کشورهای مختلف در هشتاد و پنجمین دوره دانش افزایی زبان فارسی برنامه ریزی شده است، روز یکشنبه ۳۱ تیر ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در محل بنیاد سعدی تشکیل می‌­شود.

شرکت کنندگان خارجی حاضر در جلسه از کشورهای ازبکستان، ترکیه، سوریه، آلبانی، صربستان، اوگاندا، کنیا، تونس، هند، لبنان و بنگلادش هستند.

در این نشست همچنین تنی چند از کارشناسان مناطق جهان از وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی حضور دارند.

بنا بر این گزارش، محورهای کلی این نشست، بررسی مشکلات و مسائل آموزش زبان فارسی در کشورهای مختلف، نیازهای آموزشی مخاطبان (استادها، فارسی آموزان، محیط) و ارائه پیشنهادها از سوی مدرسان زبان فارسی کشورهای شرکت کننده خواهد بود.

هشتاد و پنجمین دوره دانش افزایی زبان فارسی، به دوره تربیت مدرس استادان زبان فارسی اختصاص یافته است که در آن مدرسانی از ۱۶ کشور مختلف حضور دارند. این دوره فشرده ۹۰ ساعته از ۲۵ تیر ماه آغاز و ۱۸ مرداد ماه خاتمه می‌یابد.