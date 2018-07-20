به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فرهادی درخصوص نظارت بر تولید محصولات غذایی سنتی اظهار داشت: برخی محصولات مانند لبنیات، آبلیمو، روغن و رب در دو نوع صنعتی و سنتی تولید می شوند و از آنجاکه محصولات سنتی مانند تولیدات صنعتی و کارخانه ای دارای استاندارد و تاییدیه بهداشتی نیستند و به صورت دستی تولید می شوند، باید بعد از تولید، تحت نظارت های بهداشتی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت بر فرآورده های سنتی نظارت دارد، خاطرنشان کرد: در راستای کنترل محصولات لبنی سنتی، دستورالعملی در حال تدوین است که به زودی ابلاغ خواهد شد و براساس آن با کمک اتحادیه های مربوطه، ضوابط کنترل بهداشتی بر محصولات لبنی اجرا خواهد شد.

فرهادی تصریح کرد: به جز شیر خام که تولیدکنندگان محصولات سنتی موظف هستند از آن فقط در فرآوری محصولات شان استفاده کنند، عرضه اغلب محصولات لبنی سنتی مانند دوغ و ماست چنانچه در شرایط بهداشتی تهیه و تولید شود، منعی ندارد.

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، گفت: طبق دستورالعملی که برای تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارسال شده و با کمک سازمان دامپزشکی کشور، نظارت بر فرآوری محصولاتی که با شیرخام تهیه می شود، افزایش پیدا خواهد کرد.

وی تاکید کرد: محصولاتی مانند خامه باید حتما به صورت پاستوریزه مورد استفاده قرار گیرد و در این راستا نیز واحدهای عرضه کننده محصولات لبنی سنتی، در حال تهیه و نصب دستگاه استریلیزاسیون هستند.

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به اینکه کنترل ویژه بر تولید محصولات غذایی به روش سنتی در دستور کار بهداشت محیط معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور قرار دارد، تصریح کرد: دفاتر خدمات سلامت در بخش خصوصی هم این کنترل ها را انجام می دهند و اتحادیه های مربوطه نیز بر قانونمند کردن عرضه محصولات سنتی و پروانه دار کردن آنها کمک می کنند.

فرهادی درخصوص روغن کشی هایی که به روش دستی انجام می شود، اظهارداشت: براساس باوری که بین مردم مبنی بر مقوی بودن محصولات غذایی سنتی وجود دارد، تولید این محصولات به روش دستی رواج پیدا کرده است، در مورد تهیه روغن به روش دستی و در حضور مشتری، تاکید ما بر این است که مردم از روغن ها و محصولات کارخانه ای استفاده کنند، چراکه سلامت آنها تضمین شده تر بوده و تحت کنترل های ویژه و در شرایط استاندارد قرار دارد.

وی با بیان اینکه رعایت ضوابط خاص برای روغن کشی به روش دستی، بهداشت محصول، بهداشت محیط و بهداشت فردی الزامی است، خاطرنشان کرد: در روغن کشی به روش سنتی رعایت اصول روغن گیری لازم و ضروری است، لذا توصیه می شود مردم حتما از روغن های کارخانه ای استفاده کنند.

فرهادی با تاکید بر اینکه در روغن گیری باید از پرس سرد استفاده شود و هرگونه پرس گرم که روغن را داغ می کند مخاطرات زیادی برای سلامتی به همراه دارد، افزود: در این زمینه با سازمان ملی استاندارد جلسات مشترکی برگزار کرده ایم و ضوابط اجرایی آن در سطح عرضه و همچنین افزایش کنترل ها به زودی ابلاغ خواهد شد.

وی با تاکید براینکه محصولاتی مانند آبلیمو و آبغوره باید در حضور مشتری تهیه شود، ادامه داد: مردم آبلیمو و آبغوره های بطری شده و آبگیری شده به روش دستی را به صورت آماده خریداری نکنند، بلکه بر انجام پروسه آبگیری در حضور خودشان اصرار ورزند.

فرهادی در خصوص نظارت بر مراکز تهیه آبلیمو و محصولاتی از این قبیل، گفت: با توجه به گرم شدن هوا کنترل بر این مراکز نیز در دستور کار بازرسان بهداشت محیط قرار دارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه تخلف برخی برندهای آبلیمو منجر شده که اعتماد مردم به آبلیموگیری های دستی افزایش پیدا کند، خاطرنشان کرد: محصولات غذایی سنتی مواد افزودنی ندارد و مردم باید به میزان مورد نیاز از این محصولات تهیه کنند، چراکه استفاده از افزودنی ها با ضوابط و تحت تدابیر خاص و در محیط آزمایشگاه امکان پذیر است.