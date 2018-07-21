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۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۹:۰۸

در پیامی؛

«روحانی» فرا رسیدن روز ملی بلژیک را تبریک گفت

«روحانی» فرا رسیدن روز ملی بلژیک را تبریک گفت

رئیس‌جمهور در پیام های جداگانه ای به پادشاه و نخست وزیر پادشاهی بلژیک، فرا رسیدن روز ملی این کشور را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌ جمهور در پیام های جداگانه ای به پادشاه و نخست وزیر پادشاهی بلژیک، فرا رسیدن بیست و یکم جولای روز ملی این کشور را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که روابط دوستانه تهران – بروکسل بیش از پیش گسترش یابد.

روحانی در این پیام ها خطاب به "فیلیپ" پادشاه و "شارل میشل" نخست وزیر پادشاهی بلژیک تصریح کرد: امیدوارم در پرتو حسن تفاهم و مساعی مشترک، روابط میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک گسترش یافته و ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی موجود در جهت تعمیق دوستی و رفاه مردم دو کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

رئیس جمهور همچنین در این پیام ها، نیکبختی و شادکامی مردم پادشاهی بلژیک را مسألت کرده است.

کد مطلب 4352268

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