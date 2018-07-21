پارلمان لیبی قانون «کشور یهود» را نژادپرستانه خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نمایندگان پارلمان لیبی به تصویب قانون «کشور یهود» توسط کنیست رژیم صهیونیستی واکنش نشان دادند.

بر اساس این گزارش، پارلمان لیبی ضمن اعلام مخالفت قاطعانه خود با این قانون، خواستار لغو هرچه سریعتر آن شد.

پارلمان لیبی این قانون را نژادپرستانه و مردود خوانده و تأکید کرد: این قانون نتایج فاجعه آمیزی به دنبال خواهد داشت.

نمایندگان پارلمان لیبی همچنین تصریح کردند: قانون کشور یهود در تعارض آشکار با اصولِ اساسی بین المللی و اصول حقوق بشری است و صلح منطقه ای و جهانی را با خطر مواجه می سازد.