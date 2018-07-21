به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور آمادگی و ارتقای سطح فنی تیم ملی سه گانه کشورمان با همکاری و هماهنگی وزارت ورزش و جوانان سرجیو سانتوز مربی پرتغالی ورزش سه گانه که یکی از برترین مربیان حال حاضر جهان و از مدرسین ارشد اتحادیه بین المللی ورزش سه گانه می باشد سکان هدایت و آماده سازی ملی پوشان کشورمان را بر عهده گرفت.

مقرر شده است وی در طول سال به صورت مقطعی و هر بار به مدت یک هفته الی ۱۰ روز در ایران حضور یافته و به تمرین و آموزش ورزشکاران تیم ملی و مربیان منتخب ایران بپردازد. وی در باقی ایام سال ضمن ارائه برنامه تمرینی، روند آماده سازی و شرایط ورزشکاران را نیز زیر نظر خواهد داشت که به این منظور از مربیان ایرانی حاضر در اردو ها به عنوان دستیاران خود استفاده خواهد نمود.

سانتوز شب گذشته برای عقد قرارداد نهایی و آغاز فعالیت رسمی خود به عنوان سرمربی تیم ملی ایران وارد کشور شد و از صبح امروز در مجموعه ورزشی آزادی تهران در محل اردوی تیم ملی حاضر می شود. مدت قرارداد وی دو سال و تا زمان رقابت های المپیک ۲۰۲۰ می باشد.

سانتوز با سابقه سال ها حضور در ورزش سه گانه، کسب ۵۰ مدال بین المللی و بیش از ۱۵ سال مربیگری در این رشته از پر افتخارترین مربیان حال حاضر جهان است که سوابق زیادی از جمله حضور در چهار دوره اخیر رقابت های المپیک همراه با تیم های ملی پرتغال و برزیل و پرورش و تربیت تعدادی زیادی از قهرمانان جهان در ورزش سه گانه را در کارنامه دارد.