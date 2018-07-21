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۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۶

احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت ساعت و بلندگوهای هوشمند

احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت ساعت و بلندگوهای هوشمند

جدیدترین مرحله اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی چینی از سوی آمریکا شامل ساعت اپل واچ، بلندگوهای سونوس و غیره می شود. چنین روندی احتمالا به افزایش ۱۰ درصدی قیمت این کالاها منجر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، دستگاه های الکترونیکی مصرفی مانند موبایل و لپ تاپ تاکنون از تعرفه کالاهای وارداتی تحمیلی کاخ سفید در امان بودند. این تعرفه ها  اما جدیدترین مرحله اعمال تعرفه احتمالا به افزایش قیمت محصولات شرکت هایی مانند اپل، فیت بیت و سونوس منجر می شود.

آخرین تعرفه های اعمالی شامل ۲۰۰ میلیارد دلار کالاهای واردات چینی شامل محصولاتی مانند اپل واچ، فیت بیت شارژ و بلندگوهای سونوس می شود. کالاهای مذکور در چین ساخته می شود و «ماشین های انتقال اطلاعات» به حساب می آیند و به همین دلیل شامل تعرفه وارداتی می شوند.

چنانچه نام این دستگاه ها همچنان در فهرست افزایش تعرفه های وارداتی باقی بماند، قیمت آنها تا ۱۰ درصد افزایش می یابد.

برای آنکه این محصولات مشمول تعرفه های وارداتی نشوند باید  نام آنها از کدهای خاصی در فهرست حذف شود. این کدها در نتیجه مذاکرات  سازمان های قانونگذاری و شرکت ها تعیین شده اند.  

افزایش تعرفه بر کالاهای وارداتی از ماه سپتامبر اجرایی می شود.  

کد مطلب 4352409
شیوا سعیدی

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