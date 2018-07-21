یک میلیون نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای در خراسان جنوبی ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوشایند صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای متولی آموزش های مهارتی بین سطوح تحصیلی در سطح استان است.

وی با بیان اینکه فنی و حرفه ای فعالیت های خود را با هدف آموزش، پژوهش، تولید، استانداردهای آموزشی و ارزشیابی مهارت نیروی کار در دو بخش دولتی و غیر دولتی دنبال می کند، افزود: در حال حاضر ۱۹ مرکز ثابت و شعب شهری در قالب ۹۳ کارگاه و ۵۱۰ حرفه آموزشی در بخش دولتی فعالیت می کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ادامه داد: ۱۶۲ آموزشگاه آزاد با ۲۸۰ حرفه آموزشی نیز در بخش غیردولتی در استان فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه سالیانه برای ۳۰ هزار نفر دوره معادل پنج میلیون نفر ساعت در استان آموزش های فنی و حرفه ای ارائه می شود، گفت: ماموریت و هویت اصلی فعالیت اداره کل فنی و حرفه ای آموزش و مهارت آموزی است.

خوشایند با بیان اینکه کارجویان، روستاییان، دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی، زنان خانه دار، دانش آموزان، سربازان پادگان ها و زندانیان از جمله جامعه هدف اداره کل فنی و حرفه ای است، عنوان کرد: در سال گذشته سه میلیون و ۶۳۶ هزار و ۷۷۷ نفر ساعت آموزش در بخش های مختلف استان ارائه شده است.

وی عنوان کرد: طی چهار ماهه نخست سال جاری بیش از یک میلیون و ۵۴ هزار نفر ساعت آموزش در بخش های مختلف ارائه شده است.

راه اندازی 20 حرفه آموزشی جدید در خراسان جنوبی

وی با بیان اینکه عملکرد آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ حدود ۴۰ درصد رشد داشته است، اظهار داشت: طی سال گذشته در حوزه آموزش های بخش دولتی تعداد ۲۰ حرفه آموزشی جدید به آموزش های استان اضافه شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی بیان کرد: متقاضیان دریافت خدمات مربوط به مشاوره شغلی می توانند با مراجعه به وب سایت مراکز آموزش فنی و حرفه ای سطح استان و یا پرتال اداره کل از خدمات مشاوره الکترونیکی بهره مند گردند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته یک میلیون و ۵۸۴ هزار و ۴۰۳ نفر ساعت آموزش در آموزشگاه های آزاد استان ارائه شده است، افزود: طی چهار ماهه نخست سال جاری نیز ۳۴۷ هزار و ۵۸۲ نفر ساعت از آموزش های فنی و حرفه ای در بخش غیردولتی بهره مند شده اند.

خوشایند با اشاره به اینکه در سال گذشته تعداد ۲۵ مجوز فعالیت آموزشگاه های آزاد در سطح استان صادر شده است، گفت: متقاضیان تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای با مراجعه به اداره آموزشگاه های آزاد ضمن رعایت ضوابط قانونی موجود و دارا بودن شرایط می توانند در ۲۱ رشته مجوز دریافت کنند.

وی با بیان اینکه میزان درآمدزایی اداره کل فنی و حرفه ای در سال گذشته ۹ میلیون و ۷۸۱ هزار ریال درآمدزایی داشته است، گفت: اداره کل فنی و حرفه ای در راستای اهداف سازمان و ارتقاء سطح خدمت رسانی به ارباب رجوع اقدام به تجهیز و راه اندازی مراکز آزمون الکترونیکی آنلاین در سطح شهرستان های استان کرده و در این راستا اولین مرکز در سال ۹۵ در شهرستان بیرجند و در سال گذشته در شهرستان های فردوس، قاین و بشرویه به بهره برداری رسیده است.

افتتاح مراکز آزمون الکترونیکی در نهبندان ، طبس و درمیان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ادامه داد: در سال جاری افتتاح مراکز آزمون الکترونیکی آنلاین در شهرستان های نهبندان، طبس و درمیان در دستور قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه طرح پژوهشی تدوین سند مهارت استان با رویکرد بازار محور با همکاری دانشگاه بیرجند در حال انجام است و امیدواریم تا پایان شهریور ماه جاری به اتمام برسد، عنوان کرد: طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی یکی از روش های آموزش فنی و حرفه ای است که طی آن مهارت و شایستگی های مورد نیاز در چارچوب استاندارد های آموزشی از مربی به مهارت آموز همزمان با فرآیند تولید و ارائه محصول منتقل می شود.

خوشایند با بیان اینکه طی سال گذشته تعهد فنی و حرفه ای استان در مهارت آموزی در محیط کار واقعی ۵۶۰ نفر بوده است که این طرح برای ۶۹۱ نفر اجرا شده است، افزود: تعهد فنی و حرفه ای استان در سال جاری در اجرای طرح کهارت آموزی در محیط واقعی کار ۵۸۰ نفر بوده که تا کنون ۲۱۸ نفر از این طرح بهره مند شده اند.

وی با اشاره به اینکه تعهد فنی و حرفه ای استان در آموزش و آزمون بخش پادگانی در سال گذشته دو هزار و ۶۸۵ نفر بوده است که خوشبختانه این آموزش ها برای سه هزار و ۹۱۶ نفر ارائه شده است، گفت: مسابقات ملی مهارت نیز در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می شود که ر هجدهمین دوره این مسابقات یک هزار و ۳۰۰ نفر در مرحله شهرستانی شرکت و از این تعداد ۱۱۱ نفر به مرحله استانی و ۱۳ نفر به اردوی آمادگی مرحله کشوری دعوت شده اند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ادامه داد: اداره کل فنی و حرفه ای استان در زمینه خرید تجهیزات با هدف بروزرسانی کارگاه های آموزشی با اعتباری بالغ بیش از یک میلیارد تومان در ۹۳ کارگاه آموزشی سطحی استان اقدام به تجهیز و بروزرسانی کارگاه هایی از قبیل اتومکانیک، برق، چوب و تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کرده است.

وی با بیان اینکه مرکزتخصصی و کارگاه آموزشی تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با همکاری سازمان ایمیدرو با اعتباری بالغ بر ۱۸۹۰ میلیون ریال راه اندازی و تجهیز شده است، عنوان کرد: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در سال گذشته رتبه برتر در جشنواره اوقات فراغت، صیانت از حقوق شهروندی و ارزیابی ستاد اقامه نماز استان را کسب کرده است.

خوشایند با اشاره به برنامه های اداره کل فنی و حرفه ای استان در هفته ملی مهارت، اظهار داشت: افتتاح نمایشگاه مهارت و اشتغال، افتتاح همزمان ۲۷ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای، افتتاح همزمان مرکز الکترونیکی سنجش مهارت نیروی کار در شهرستان های فردوس، قاین و بشرویه، تجلیل از برترین های مهرات آموزی، برگزاری یادواره شهدای فنی و حرفه ای و غبارروبی مزار شهدا از جمله این برنامه ها است.